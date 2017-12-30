Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Alişan ve Buse Varol gün aşırı birlikte görünmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir restoranda yemek yiyen, son günlerin en popüler çiftlerinden Alişan ve Buse Varol, muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden çift, “Her geçen gün birbirimize olan sevgimiz daha da artıyor” dedi. Ancak sorular ve yanıtlardan öte Alişan'ın muhabirlere armağan ettiği yeni yıl hediyesi dikkat çekti. Alişan, restoran çıkışı yanına gelen milli piyangocudan 20 tane çeyrek bilet alarak, muhabirlere dağıttı.

CİMRİ SORUSUNA CEVAP NİTELİĞİNDE

Alişan'ın bu hareketi muhabirler tarafından "Alişan cimri mi?" sorusunun yanıtı olarak algılandı... Daha önce oyuncu Buse Varol muhabirlerin, sevgilisi Alişan'la ilgili sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken kendisine yöneltilen "Cimri' sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı. Varol, "Alişan'ın cimriliğini gördünüz mü?" şeklindeki sorularına şaşırtıcı bir yanıt vermişti.

BİR TAŞTA İKİ KUŞ

Varol, "Daha iki aydır birlikteyiz, cimri olup olmadığını söylemek için çok erken" yanıtını vermişti. Alişan, Milli Piyango bilet hediyesiyle hem cimri olup olmadığı hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi hem de Buse Varol nezdinde aklanmış oldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

