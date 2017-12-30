MAGAZİN

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 15:18 | Son Güncelleme 10 saat önce

Alişan ve sevgilisi Buse Varol, önceki akşam Etiler'de yemek yedi. Restoran çıkışı, muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, muhabirlere Milli piyango bileti armağan etti. Böylece ünlü türkücü, "Alişan cimri mi?" sorusuna Milli piyango bileti ile yanıt verdi.

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Alişan ve Buse Varol gün aşırı birlikte görünmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir restoranda yemek yiyen, son günlerin en popüler çiftlerinden Alişan ve Buse Varol, muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden çift, “Her geçen gün birbirimize olan sevgimiz daha da artıyor” dedi. Ancak sorular ve yanıtlardan öte Alişan'ın muhabirlere armağan ettiği yeni yıl hediyesi dikkat çekti. Alişan, restoran çıkışı yanına gelen milli piyangocudan 20 tane çeyrek bilet alarak, muhabirlere dağıttı.

5a463a5fc03c0e2098b353bb

CİMRİ SORUSUNA CEVAP NİTELİĞİNDE
Alişan'ın bu hareketi muhabirler tarafından "Alişan cimri mi?" sorusunun yanıtı olarak algılandı... Daha önce oyuncu Buse Varol muhabirlerin, sevgilisi Alişan'la ilgili sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken kendisine yöneltilen "Cimri' sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı. Varol, "Alişan'ın cimriliğini gördünüz mü?" şeklindeki sorularına şaşırtıcı bir yanıt vermişti.

BİR TAŞTA İKİ KUŞ
Varol, "Daha iki aydır birlikteyiz, cimri olup olmadığını söylemek için çok erken" yanıtını vermişti. Alişan, Milli Piyango bilet hediyesiyle hem cimri olup olmadığı hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi hem de Buse Varol nezdinde aklanmış oldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol piyango piyango bileti

En Çok Okunan Haberler

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz Asu Emre ile aşk mı yaşıyor?

Cem Yılmaz Asu Emre ile aşk mı yaşıyor?

Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.