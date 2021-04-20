Alişan çocuklarıyla poz verdi! Beğeni yağdı

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

"EN BÜYÜK ŞÜKÜR SEBEPLERİM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, kızı Eliz ve Burak ile birlikte objektif karşısına geçti. Yeni karelerini yayınlayan şarkıcı, "En büyük şükür sebeplerim, 'iyi ki'lerim, her şeylerim..." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" açıklamasını yapan 44 yaşındaki Alişan'ın gönderisi, 205 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, ikinci doğumda eşine, 80 bin dolar değerinde yani yaklaşık 563 bin TL ödeyerek tektaş yüzük hediye etmişti.

