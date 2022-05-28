Alişan'dan duygulandıran paylaşım! "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm"

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

45 yaşındaki Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşinin ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı.

ACISI DİNMİYOR

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Alişan fotoğrafa 'Çok özledim' notunu düştü.





