Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu sevgilisi Buse Varol'un bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, eşinin doğum gününde sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaptı.

Eşi Varol ve oğlu Burak’ın fotoğrafını paylaşan Alişan, “Hayatımın en büyük hediyesi, bana en güzel şeyleri yaşatan güzel karım. Doğum günün kutlu olsun Burak’ımın annesi. Oğlumuzla birlikte inşallah mutluluğumuz çoğalarak artsın. Seni çok seviyoruz dünyam” notunu yazdı.





