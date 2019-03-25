MAGAZİN

Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için romantik paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2019 02:08 | Son Güncelleme

Alişan, eşi Buse Varol’un doğum gününü Instagram'dan paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.

Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu sevgilisi Buse Varol'un bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, eşinin doğum gününde sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaptı.

Eşi Varol ve oğlu Burak’ın fotoğrafını paylaşan Alişan, “Hayatımın en büyük hediyesi, bana en güzel şeyleri yaşatan güzel karım. Doğum günün kutlu olsun Burak’ımın annesi. Oğlumuzla birlikte inşallah mutluluğumuz çoğalarak artsın. Seni çok seviyoruz dünyam” notunu yazdı.

alişan

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!
Sıla Türkiye turnesine devam ediyorSıla Türkiye turnesine devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol alişan oğlu burak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!

Ünlü türkücü Zara'nın yeni dizi heyecanı!

Sıla Türkiye turnesine devam ediyor

Sıla Türkiye turnesine devam ediyor

Sıfır makyaj Adriana Lima

Önce sıfır makyaj sonra filtre...

Şebnem Schaefer: Erkekleri baştan çıkaran rolleri...

Erkekleri baştan çıkaran rolleri...

Didem Soydan'dan itiraf: Aşık oldum

Dünyaya duyurdu: Aşık oldum!

Park Hyatt Oteli alan Nusret bakın ilk olarak ne yaptı

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.