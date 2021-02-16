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Alişan'dan kız babalığı itirafı! 'Hiç kolay değil'

16.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Alişan'dan kız babalığı itirafı! 'Hiç kolay değil'

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Alişan, kızı Eliz ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 44 yaşındaki Alişan'ın "Kız babası olmak kolay değil!" notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, 10 gün önce ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

"KIZ BABASI OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, Eliz ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı.

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Ünlü şarkıcının "Kız babası olmak kolay değil" notunu düştüğü gönderi kısa sürede 153 binden fazla beğeni aldı. 44 yaşındaki Alişan, paylaşımına nazar boncuğu emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

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