MAGAZİN

Alişan'dan oğlu Burak ile 'derbi' paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 23:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Şubat ayında baba olmanın mutluluğunu yaşanan ünlü şarkıcı Alişan, oğlu Burak ile yeni bir paylaşım yaptı.

Alişan'dan oğlu Burak ile 'derbi' paylaşımı!

Alişan ve Buse Varol’un geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğulları Burak ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan oğlu Burak ile Galatasaray derbisi planlarına başladı. Maç keyfi yapacak olan baba oğlun sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

Bugün de bir paylaşım yapan Alişan gönderisine şu notu düştü:

“Burak hafta sonu derbi ne olur?” dedim. “Baba alırız” dedi. Hadi inşallah :)

alisan

Paylaşıma Demet Akalın ise gülücük emojisi koyarak karşılık verdi.

PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Ünlü şarkıcı Edis hastaneye kaldırıldı!Ünlü şarkıcı Edis hastaneye kaldırıldı!
Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan alişan oğlu burak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 12 Nisan Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da veda eden isim belli oldu!

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 12 Nisan Cuma sonuçları

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Ünlü şarkıcı Edis hastanelik oldu! Konserleri iptal edildi

Ünlü şarkıcı Edis hastaneye kaldırıldı!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Perran Kutman yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Besteci Altan Çetin'den Acun Medya'ya tazminat davası

Şoke eden tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.