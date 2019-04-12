Alişan'dan oğlu Burak ile 'derbi' paylaşımı!

Alişan ve Buse Varol’un geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğulları Burak ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan oğlu Burak ile Galatasaray derbisi planlarına başladı. Maç keyfi yapacak olan baba oğlun sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

Bugün de bir paylaşım yapan Alişan gönderisine şu notu düştü:

“Burak hafta sonu derbi ne olur?” dedim. “Baba alırız” dedi. Hadi inşallah :)

Paylaşıma Demet Akalın ise gülücük emojisi koyarak karşılık verdi.

