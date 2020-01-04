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  4. Alişan davalardan kazandığı paraları ne yapıyor?

Alişan davalardan kazandığı paraları ne yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Alişan, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden herkesi dava ettiğini belirterek, "Çok sayıda dava kazandım, kazanmaya devam ediyorum. Kazandığım tüm parayı da bir hayır kurumuna bağışlıyorum" dedi.

Alişan davalardan kazandığı paraları ne yapıyor?

Yılbaşı öncesi Anadolu yakasında bir AVM'de sevenleriyle buluşan Alişan, 2019 yılının kariyer ve özel hayat anlamında çok iyi geçtiğini belirtti. Ünlü şarkıcı 7 yıl küs kaldığı Demet Akalın ile barışmasına da ayrı bir parantez açtı.

2019'da Burak Özçivit, Tolgahan Sayışman, Bengü, Berkay, Eser Yenenler ve Tülin Şahin gibi birçok ünlünün bebeğinin olduğu hatırlatıldığında Alişan espriyi patlattı.

Eşi Buse Varol ile sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, sık sık hakarete maruz kaldıkları için mahkemeye koşuyor. Onlarca dava açan şarkıcı bu konu hakkında bilgi verdi. Alişan yerli otomobili de çok beğendiğini ve bir tane almak istediğini söyledi.

HAKARET DAVALARINDAN KAZANIYOR

Alişan, açtığı hakaret davaları kazandığını ifade ederek, 15'ten fazla davayı kazandığını, devam eden 30-40 davası olduğunu söyledi. İnsanları hakaret etme konusunda uyaran şarkıcı şöyle konuştu:

Cuma günü yine bir dava kazandım. Hatta adli ceza verildi. Açtığım bütün tazminat davalarının parasını bir hayır kurumuna bağışlıyorum. Hiçbirini kendim almıyorum. Bir davadan 2 tekerlikli sandalye kazandık, onu da hayır kurumuna vereceğim. Artık edilen hakaretler kişilerin yanına kar kalmıyor. Şu anda 30-40 tane davam var. Kazandığım ise en az 10-15 tane davam var. Bunların hepsi hayır kurumlarına gidiyor.

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alişan dava para

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