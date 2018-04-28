MAGAZİN

Alişan düğünü için kesenin ağzını açtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Alişan düğün için kesenin ağzını açtı. Gelen sponsorlukları kabul etmeyen Alişan, "masraf umurumda değil" diyor

Alişan düğünü için kesenin ağzını açtı!

Türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 6 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde 700 kişinin katıldığı bir düğünle evlenecek. Düğün ve balayı için birçok firmadan sponsorluk teklifi alan Alişan, hepsini reddetti

Posta'nın haberine göre, Alişan, yakın çevresine, “23 yıldır çalışıyorum. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Hayalimdeki gibi bir düğün için kesenin ağzını açtım. Bir kere evleneceğim. Masraf umrumda değil” dedi.

Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus’da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.

Ünlü çift, balayına hemen çıkmayacak. Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika’ya gidecek.

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alişan buse varol

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