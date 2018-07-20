MAGAZİN

Alişan ekranlara geri dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 21:57 | Son Güncelleme

Türkücü Alişan, uzun süredir ara verdiği ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Alişan ekranlara geri dönüyor

Daha önce Çağla Şıkel ile senelerce sunuculuk yapan Alişan, bu kez tek başına program yapmaya hazırlanıyor.

Sunuculuk teklifine sıcak bakan Alişan, programın formatı hakkında görüşmelerini sürdürüyor.

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