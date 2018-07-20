Alişan ekranlara geri dönüyor

Daha \u00f6nce \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel ile senelerce sunuculuk yapan Ali\u015fan, bu kez tek ba\u015f\u0131na program yapmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\nSunuculuk teklifine s\u0131cak bakan Ali\u015fan, program\u0131n format\u0131 hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.PARTNERB\u00fc\u015fra'y\u0131 \u00e7abuk unuttu! Tamer Karada\u011fl\u0131 t\u0131rla Amerika'y\u0131 gezecek!Acun Il\u0131cal\u0131, \u0130\u015fitme Engelliler U21 Futbol Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n ricas\u0131n\u0131 k\u0131rmad\u0131! 'Yak\u0131nda geliyorum, sa\u011flam tak\u0131m \u00e7\u0131k\u0131n'
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