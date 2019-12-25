Alişan, görme engelli çocuklar için kitap okudu

Şarkıcı Alişan, Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Kitabıma Ses Ol” isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engellilerle bir araya geldi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na girişte coşkuyla karşılanan ünlü sanatçı, kendini konuk eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezdi. Paralimpik spor salonuna giren ünlü isim, uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları olan milli sporcularla tanıştı. Şampiyonları tebrik eden sanatçı, bazı sporcuların tekliflerini geri çevirmeyip onlarla bilek güreşi yaptı. Alişan, okçularla birlikte ok attı ve müzik sınıfında da mikrofonu eline alıp “Erik dalı gevrektir” şarkısını engellilerle birlikte söyledi. Tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyelerinde derslere de katılan Alişan, kursiyerlerin çalışmaları yerinde izledi.

İSTANBUL, (DHA) - Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Alişan, ziyaret ettiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilerle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Burada eğitim gören kursiyerlerle türküler söyleyen, ok atan, bilek güreşi yapan Alişan, “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında görme engelliler için kitap okudu. Engelliler Sarayı’na hayran kaldığını belirten ünlü sanatçı, “Gelirken tek veya iki odalı küçük bir yer zannediyordum ama burası gerçekten bir saray” dedi.

“BİRÇOK GÜZELLİĞE ŞAHİTLİK ETTİK”

Ünlü şarkıcı daha sonra “Kitabıma Ses Ol” projesine destek vermek için ses kayıt odasına girdi. Başkan Çağırıcı ve Alişan, Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından engelliler için 5’er sayfa okudu. Bağcılar’da engelleri kaldırdıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Yıllardır bu merkezde birçok güzelliğe şahitlik ettik. Yıllarca evinde mahkûm olan evladımızın burada başarılar elde ettiğini gördük. Eskiden engellisi olan ailelerin hep ağladığını görürdük ama bu mekânda kimsenin ağladığını görmedik. Ancak sevinçten ağladığını gördük. Yıllardır ailesine yük olarak görünen kardeşlerimizin burada kendilerine, ailelerine, millete, vatana faydalı olduğunu görünce mutluluktan uçtuklarını gördük” dedi.

“BÖYLE BİR YAPIYA SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN ÇOK ŞANSLISINIZ”

İlçe sakinlerinin böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu kaydeden Alişan, “Gelirken burayı tek veya iki odalı bir engelli merkezi zannediyordum. İsim olarak öylesine konuldu diye düşünüyordum. Ama görünce çok şaşırdım. Burası gerçekten bir saray. Burayı gezmekten büyük keyif aldım. Buranın halkı böyle bir başkana ve böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. En büyük sorunumuz engelli kardeşlerimizin evden çıkamaması. Hep evin içindeler ve topluma karışmıyorlar. Burada gördüm ki el sanatları gelişmiş, birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Gurur duydum. Allah bu kompleksi kazandırandan razı olsun” diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Çağırıcı, sevilen sanatçı Alişan’a ‘Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı’ üyelik sertifikasını taktim etti.

Engelliler, yoğun sevgi gösterisinde bulundukları Alişan’a kendi yaptıkları oyuncaklardan, çizdikleri tablolardan, yazdıkları kitaplardan ve ürettikleri mantarlardan hediye etti. Coşkuyla karşılanan Alişan, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

