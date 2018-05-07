Alişan ile evlenen Buse Varol'un evlilikten sonra ilk yaptığı şey...

Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un dün akşam gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı.

Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu.

BUSE VAROL HEMEN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Dün akşam düzenlenen düğün törenle nişanlısı Alişan'la dünyaevine giren Buse Varol, ilk iş olarak Instagram profilindeki soyadını 'Tektaş' olarak güncelledi.

12 gün önce Alişan ile fotoğrafını paylaşan Buse Varol, "Bu Alişan ile Varol olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra Tektaş olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" demişti.

