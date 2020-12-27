MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın '1 Milyon Mehmet'e tavrı tepki çekti! Ufuk Bayraktar çok kızdı

Alişan'ın '1 Milyon Mehmet'e tavrı tepki çekti! Ufuk Bayraktar çok kızdı

27.12.2020 07:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alişan'ın '1 Milyon Mehmet'e tavrı tepki çekti! Ufuk Bayraktar çok kızdı

Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oldu. Ünlü fenomene Alişan'ın tavrı ise tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni '1 Milyon Mehmet', Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Sosyal medya fenomeni, programda bir anısını anlattığı sırada şarkıcı Alişan tarafından stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı. Alişan'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

eae

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hikaye paylaşıp stüdyoda yaşananları sert bir dille eleştirdi. Bayraktar, "Ağabey, kim diye merak edenler bir milyoncu Mehmet yazmaları yeterli. Yazıklar olsun, iki isme de. Destekle şaklaban etmeye gerek var mı? Çıkarlarınız kurusun ki kendi halinde yaşayan akıl melekelerini sosyal çevresinde tutarlı şekilde kullanmayan ve ona destek olan hiç görmediğimiz kişiyle birlikte ekrana çağırıp sonra nasıl yollayacağım diye şaşırmak ne rezillik boyutudur!" diyerek tepkisini gösterdi.

fenomen-1-milyon-mehmet-demet-akalin-ve-alisan-13827020_7002_m

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

1968 yılında dünyaya geldi. Kaportacılık yapan Bir Milyon Mehmet'in gerçek adı Mehmet Bucak'tır. Aslen Mersinlidir. Bir Milyon Mehmet, sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem oldu. Mersin merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde hayatını sürdüren Mehmet Bucak, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attıİkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı
Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Bakan Koca'dan flaş mutasyon açıklaması

Bakan Koca'dan flaş mutasyon açıklaması

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Diğer Haberler

Demi Rose'dan Noel pozları! Beğeni rekoru kırdı

Noel pozlarına beğeni yağdı

Kim Milyoner Olma İster'de Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

MasterChef 2. finalist kim oldu? Baklavanın yapıldığı gecede MasterChef eleme adayları kimler oldu?

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran soru: Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?

Sahte evlilik sorusu merak konusu oldu

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye geri mi dönüyor!

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye geri mi dönüyor!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer doğum gününü kutladı! Sosyal medyada olay oldu

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı doğum gününü kutladı! Sosyal medyada olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.