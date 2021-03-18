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  4. Alisan’in eşi Buse Varol kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Alisan’in eşi Buse Varol kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

18.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında eşi Alişan, oğlu Burak ve oğullarının bakıcısı ile beraber İstanbul’dan izmir’e giderken kaza geçiren ünlü oyuncu Buse Varol, o gün ölümden dönmüştü. Ailesi ile beraber seyahat eden Buse Varol’un arasının aksı kırılmış ve bütün aile oldukça tehlikeli bir trafik kazası geçirmişti. Bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklenen araçta bulunan kimseye neyse ki önemli bir şey olmadı. Peki Buse Varol kimdir?

Oğlu Burak’a hamile olduğunu öğrendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol, şu sıralar sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Arka Sokaklar, Tozlu Yollar ve Payitaht Abdülhamid gibi önemli yapımlarda rol alan Buse Varol,aynı zamanda iki çocuk annesi ve ünlü sanatçı Alişan’ın eşi.

Buse Varol Kimdir?

BUSE VAROL KİMDİR?

BUSE VAROL KİMDİR?
25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Buse Varol, üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda yer alan Buse Varol, yarışmadan sonra kısa bir süre modellik yaptı. Modellik kariyeri sonrasında oyunculuk hayatına atılan ünlü oyuncu, “Tozlu Yollar” dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı.
“Şehrin Melekleri”, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Kış Güneşi” ve “Rüya” gibi birçok ünlü yapımda rol alan Buse Varol, bu arada yaz aylarında “Çok Tatlı” isimli programın sunuculuğunu da üstlendi ancak bu proje uzun süreli olamadı. Daha sonra “Payitaht : Abdülhamit” dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Buse Varol, 2017 yılında yer aldığı “Dostlar Mahallesi” adlı dizideki rol arkadaşı Alişan ile 2018’in mayıs ayında hayatını birleştirdi.

BUSE VAROL VE ALİŞAN NASIL TANIŞTI?

BUSE VAROL VE ALİŞAN NASIL TANIŞTI?
Esra Erol’un kardeşi Eda Erol ile nişanlı olan Alişan, nikaha 3 ay kala nişanlısı Eda Erol ile ayrıldı ve Buse Varol ile aşk yaşamauya başladı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift, “Nasıl tanıştınız?” sorusuna “Buse’yi görür görmez çok beğendim, Instagram DM’den yürüdüm” şeklinde cevap veren Alişan’ın açık sözlülüğüne gülüyor.
Alişan, katıldığı bir programda ise eşiniz ile nasıl tanıştınız sorusuna “Kariyerimin en kısa dizisi hayatımın en uzun hikayesi oldu” şeklinde romantik bir cevap vererek eşini ne kadar sevdiğini dile getiriyor. Çiftin Burak adında bir oğulları ve Eliz adında bir kız çocukları var.

BUSE VAROL FİLMOGRAFİ

BUSE VAROL FİLMOGRAFİ
2012 – Tozlu Yollar 2013 – Arka Sokaklar 2015 – Şehrin Melekleri 2016 – Kış Güneşi 2016 – Sevda Kuşun Kanadında 2017 – Dostlar Mahallesi 2017 – Rüya 2017 – Payitaht : Abdülhamit
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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