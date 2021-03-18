Alisan’in eşi Buse Varol kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Oğlu Burak’a hamile olduğunu öğrendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol, şu sıralar sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Arka Sokaklar, Tozlu Yollar ve Payitaht Abdülhamid gibi önemli yapımlarda rol alan Buse Varol,aynı zamanda iki çocuk annesi ve ünlü sanatçı Alişan’ın eşi.

Buse Varol Kimdir?

BUSE VAROL KİMDİR? 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Buse Varol, üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda yer alan Buse Varol, yarışmadan sonra kısa bir süre modellik yaptı. Modellik kariyeri sonrasında oyunculuk hayatına atılan ünlü oyuncu, “Tozlu Yollar” dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı.

“Şehrin Melekleri”, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Kış Güneşi” ve “Rüya” gibi birçok ünlü yapımda rol alan Buse Varol, bu arada yaz aylarında “Çok Tatlı” isimli programın sunuculuğunu da üstlendi ancak bu proje uzun süreli olamadı. Daha sonra “Payitaht : Abdülhamit” dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Buse Varol, 2017 yılında yer aldığı “Dostlar Mahallesi” adlı dizideki rol arkadaşı Alişan ile 2018’in mayıs ayında hayatını birleştirdi.

BUSE VAROL VE ALİŞAN NASIL TANIŞTI? Esra Erol’un kardeşi Eda Erol ile nişanlı olan Alişan, nikaha 3 ay kala nişanlısı Eda Erol ile ayrıldı ve Buse Varol ile aşk yaşamauya başladı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift, “Nasıl tanıştınız?” sorusuna “Buse’yi görür görmez çok beğendim, Instagram DM’den yürüdüm” şeklinde cevap veren Alişan’ın açık sözlülüğüne gülüyor.

Alişan, katıldığı bir programda ise eşiniz ile nasıl tanıştınız sorusuna “Kariyerimin en kısa dizisi hayatımın en uzun hikayesi oldu” şeklinde romantik bir cevap vererek eşini ne kadar sevdiğini dile getiriyor. Çiftin Burak adında bir oğulları ve Eliz adında bir kız çocukları var.