Alişan'ın eşi Buse Varol'un oğlu Burak ve kızı Eliz ile verdiği ayna pozuna yorum yağdı

Kızlarına "Eliz" adını veren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. En son Varol, kızı Eliz ve oğlu Burak’la ayna pozu verdi. Buse Varol'a "Güzel anne" yorumları yağdı...

Alişan ve Buse Varol...

Bir ay önce de ikinci bebeğini dünyaya getiren Buse Varol, şimdilerde anneliğin keyfini çıkarıyor. Kızlarına "Eliz" adını veren Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Son olarak Buse Varol oğlu Burak ve kızı Eliz ile ayna pozu verdi.

Buse Varol'a "Güzel anne" yorumları yağdı...

Öte yandan Oğlu Burak'ı okula giderken fotoğraflayan Buse Varol bu kareyi de Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

Buse Varol'un erkek kardeşi ile kareleri de büyük ilgi gördü.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol son olarak takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.

Buse Varol takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, "Evlenmeden önce bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

"İmkan derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama; hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum (maddi ve manevi) o yüzden sanırım cevabım evet.

Ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey aşk...

Umarım merakınızı giderebilmişimdir"

Doğum sonrası hızla verdiği kilolarla şaşırtan Buse Varol incecik olmuştu.

Buse Varol'un kısa sürede verdiği kiloların sırrı merak edildi.

Fit hali ile dikkat çeken Buse Varol'un kızı Eliz'in adını koluna yazdırdığı paylaşımı da ilgi odağı olmuştu.

Buse Varol, daha önce de oğlu Burak'ın ismini dövme yaptırmıştı.