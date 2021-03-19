MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın eşi Buse Varol'un oğlu Burak ve kızı Eliz ile verdiği ayna pozuna yorum yağdı

Alişan'ın eşi Buse Varol'un oğlu Burak ve kızı Eliz ile verdiği ayna pozuna yorum yağdı

19.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’la 2018'de evlenen oyuncu Buse Varol, 2019’da ilk oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Bir ay önce de ikinci bebeğini dünyaya getiren Varol, şimdilerde anneliğin keyfini çıkarıyor.

Kızlarına "Eliz" adını veren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. En son Varol, kızı Eliz ve oğlu Burak’la ayna pozu verdi. Buse Varol'a "Güzel anne" yorumları yağdı...

Alişan ve Buse Varol...

Bir ay önce de ikinci bebeğini dünyaya getiren Buse Varol, şimdilerde anneliğin keyfini çıkarıyor. Kızlarına "Eliz" adını veren Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
Son olarak Buse Varol oğlu Burak ve kızı Eliz ile ayna pozu verdi.
Buse Varol'a "Güzel anne" yorumları yağdı...
Öte yandan Oğlu Burak'ı okula giderken fotoğraflayan Buse Varol bu kareyi de Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.
Buse Varol'un erkek kardeşi ile kareleri de büyük ilgi gördü.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol son olarak takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.
Buse Varol takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, "Evlenmeden önce bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna bakın ne cevap verdi...
"İmkan derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama; hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum (maddi ve manevi) o yüzden sanırım cevabım evet.
Ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey aşk...
Umarım merakınızı giderebilmişimdir"
Doğum sonrası hızla verdiği kilolarla şaşırtan Buse Varol incecik olmuştu.
Buse Varol'un kısa sürede verdiği kiloların sırrı merak edildi.
Fit hali ile dikkat çeken Buse Varol'un kızı Eliz'in adını koluna yazdırdığı paylaşımı da ilgi odağı olmuştu.
Buse Varol, daha önce de oğlu Burak'ın ismini dövme yaptırmıştı.
Alişan oğlu Burak'ın minik kardeşi Eliz'e dua okuduğu anları "Canım oğlum,her şeyim... Seni veren Allah'a sonsuz şükürler olsun... Şükürler olsun ki daha iki yaşında kardeşine dua okuyan canım oğlum..." sözleri ile paylaşmıştı.
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Diğer Haberler

Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş evli mi?

Zahide Yetiş kimdir?

Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar evli mi?

Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Akıncı dizisindeki sahne hakkında hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Survivor İsmail Balaban bomba haberi gözyaşlarıyla anlattı

Survivor İsmail Balaban bomba haberi gözyaşlarıyla anlattı

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a Aleyna Tilki tepkisi

Açtı ağzını yumdu gözünü! 'Serveti seni değil Tarkan'ı geçer'

Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Berrak Tüzünataç arkadaşının aşkıymış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.