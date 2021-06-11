Alişan’ın eşi Buse Varol yaz sezonunu böyle açtı! Buse Varol’dan mayolu paylaşım

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti, çocuklarına Eliz ismini verdi. Çeşitli dizilerde de rol alan Buse Varol, güzelliğinin yanında bu sefer de mayolu pozları ile görenleri kendine hayran bıraktı. Buse Varol ve Alişan, tatil sezonunu çocukları ile birlikte açtı.