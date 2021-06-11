Alişan’ın eşi Buse Varol yaz sezonunu böyle açtı! Buse Varol’dan mayolu paylaşım

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti, çocuklarına Eliz ismini verdi. Çeşitli dizilerde de rol alan Buse Varol, güzelliğinin yanında bu sefer de mayolu pozları ile görenleri kendine hayran bıraktı. Buse Varol ve Alişan, tatil sezonunu çocukları ile birlikte açtı.
Alişan'ın eşi Buse Varol tatil sezonunu açtı
Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, tatil sezonunu açtı.
Eşi Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı programın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan çift, denizin tadını çıkarıyor.
31 yaşındaki iki çocuk annesi Varol, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını hayranları ile paylaştı.
Fotoğrafının altına 'filtre yok' notunu düşen Varol'un paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Öte yandan filtresiz fotoğraflarını yayınlayan Varol, güzelliği ile göz kamaştırdı.
Aşk tazeliyorlar
Bir süredir tatilde olan Alişan, Varol çifti tatilde aşk tazelemeye devam ediyor. Öyle ki Alişan eşiyle bir kare yayınlayarak altına romantik bir not düştü.
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