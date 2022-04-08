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Alişan'ın eski nişanlısı Eda sere serpe poz verdi! Eski halinden eser yok! "Alişan'dan sonra çok değişti"

08.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'nın eski nişanlısı Eda Erol, ünlü şarkıcıdan ayrıldıktan sonra çok değişti. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, şarkıcı Alişan ile kısa bir nişanlılık süreci geçirdi. Çift, çok kısa bir sürede nişanlandı gene aynı hızla da ayrıldı. Alişan'dan sonra Eda Erol'u görenler tanıyamıyor. Görenler Alişan'dan sonra Eda Erol'un çok değiştiğini söylüyor. İşte Eda Erol'un son hali!

Alişan'ın eski nişanlısı Eda sere serpe poz verdi! Eski halinden eser yok! "Alişan'dan sonra çok değişti"

Alişan ve Eda Erol kısa süren nişanlılık sürecinden sonra ayrı hayatlara dağıldılar. İkili nikah masasına oturmalarına ramak kalmışken ayrılma kararı aldı. Çiftin ayrılma nedenleri ise bilinmiyor. Eda Erol Alişan ile ayrıldıktan sonra başka biriyle bir birliktelik yaşamadı. Ancak ünlü şarkıcı Alişan, Buse Varol ile evlenip kendine yuva kurdu. Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Alişan, bu günlerde yaptığı işlerle gündeme geliyor. Eda Erol, değişimi ile Alişan'dan sonra çok değişti dedirtti.

ALİŞAN'NIN ESKİ NİŞANLISI EDA EROL PAYLAŞIMLARI İLE HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Eda Erol da bu süre zarfında ortalarda gözükmedi. Ancak Erol, sosyal medyada çok aktif. Eda Erol, son olarak sosyal medyada verdiği pozlarla gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Erol'un birbirinden cesur kareleri takipçilerini bir hayli şaşırttı. Ünlü isim bugün yeni yaşını kutladı. Sosyal medyada yeni yaşını kutladığı fotoğraflarını paylaşan Eda Erol, ablası Esra Erol'la poz vermeyi ihmal etmedi.

Alişan'ın eski nişanlısı Eda sere serpe poz verdi! Eski halinden eser yok!

Esra Erol ve çocuklarıyla poz veren Eda Erol paylaşımında, "Her yaşım ayrı heyecanlı ve bu heyecanın bana olan katkısını seviyorum. Geçen 365 gün tek kelimeyle muhteşemdi.

35 yolun yarısı falan değil tam bir başlangıç. Sağlıkla yeni yolculuğuma çıkmaya hazırım.Bundan daha iyi nasıl olur?" dedi.

Alişan'ın eski nişanlısı Eda sere serpe poz verdi! Eski halinden eser yok!

Alişan, Eda Erol ile nişanlı olduğu dönem verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen ''Fiziksel kriterleriniz nedir?'' sorusuna verdiği 'Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim." yanıtını vermişti. Eda Erol'un bu pozları ise Alişan'a nazire olarak yorumlandı.

Alişan'ın eski nişanlısı Eda sere serpe poz verdi! Eski halinden eser yok!

Alişan'ın eski nişanlısı Eda sere serpe poz verdi! Eski halinden eser yok!

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Esra Erol
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