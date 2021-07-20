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Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

20.07.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Covid-19 tedavisi gören Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’la ilgili umutlu bekleyiş sürüyor. Alişan, son olarak yaptığı bir açıklamayla kardeşinin durumunun kritik olduğunu dile getirmişti. Alişan’ın eşi Buse Varol’un yaptığı paylaşım ise görenlerin yüreklerini sızlattı.

Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

Sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Hastane önünde umutlu bekleyiş devam ederken, Selçuk Tektaş'ın yengesi olan Buse Varol Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreğini sızlattı.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt vermişti.

BUSE VAROL’DAN DUYGUSAL BAYRAM MESAJI

Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Buse Varol yaptığı paylaşıma ''Allah'ım sen kalbimizden geçeni biliyorsun. Bir sonraki bayramda Selçuğumuz da yanımızda olsun inşallah. Allah her şeyi herkesin gönlüne göre versin'' notunu ekledi. Buse Varol, Selçuk Tektaş için sevenlerinden dua istedi.

bv

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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