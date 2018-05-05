Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ve Buse Varol çifti dün akşam kına gecesi düzenledi.

Şarkıcı Alişan ile yarın Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturacak olan oyuncu Buse Varol, dün akşam kına gecesi düzenledi.

2 / 13

Gayrettepe Sürmeli Otel’de gerçekleşen kına gecesine gelin ve damat tarafının yanı sıra Çağla Şikel, Amine Gülşe ve Buse Terim gibi isimler katıldı. Buse Varol’un kına gecesi yaptığı saatlerde Alişan’da erkek arkadaşlarıyla Arnavutköy Eftelya Balık’ta yemek yedi.