Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ve Buse Varol çifti dün akşam kına gecesi düzenledi.
Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi
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Şarkıcı Alişan ile yarın Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturacak olan oyuncu Buse Varol, dün akşam kına gecesi düzenledi.
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Gayrettepe Sürmeli Otel’de gerçekleşen kına gecesine gelin ve damat tarafının yanı sıra Çağla Şikel, Amine Gülşe ve Buse Terim gibi isimler katıldı. Buse Varol’un kına gecesi yaptığı saatlerde Alişan’da erkek arkadaşlarıyla Arnavutköy Eftelya Balık’ta yemek yedi.
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Yemek sonrası erkek tarafıyla birlikte kınayı basan Alişan, Kenan Doğulu’nun ‘Güzeller İçinden’ şarkısıyla salona giriş yaptı.
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Zaman zaman pintiliğiyle eleştirilen Alişan, davulcu kızlara 200 TL bahşiş vererek bonkör davrandı.
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Alişan ve Buse Varol, karşılıklı göbek atarak halay çekti. Bir ara davulu eline alan Alişan çaldı Buse oynadı. Alişan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
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