Alişan'ın oğlu Burak'tan istediği şey şaşırttı

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, daha sonra haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan, geçtiğimiz gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda oğluyla birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, Burak'ı otomobile bindirdikten sonra muhabirlerle sohbet etti.
Oğlunun şarkı söylediğini ve Burak'tan 'Tükeneceğiz' adlı parçayı kameraların önünde seslendirmesini isteyen Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor, basına tepkili olduğu için konuşmuyor." diyerek, herkesi güldürdü.
Ne böyle senle ne de sensiz
Yazık yaşanmıyor çaresiz
Ne bir arada ne de ayrı
Olmak imkansız hiç sebepsiz
Ne hayallerle ümitlerle
Mutlu olmaktı dileğimiz
Suçlu ne sensin ne de benim
Şimdi sensizim sen de bensiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İşte biz o gün düşüneceğiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İste biz o gün düşüneceğiz
Etrafımızı sarıverecek
Bir boşluk ki asla bitmeyecek
Her şey bir anda anlamsız gelecek
İşte biz o gun tükeneceğiz
Ünlü sanatçı, daha sonra oğlu ön koltuğa oturmak isteyince "Polisler sana kızar, arkaya oturman gerek." ifadelerini kullandı. Alişan'ın nereye gitmek istediğini sorması üzerine yanıt veren Burak, ünlü şarkıcıya "Eve gidelim, ama önce oyuncak almaya gidelim." dedi.
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