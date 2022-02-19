MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın oğlu Burak'tan istediği şey şaşırttı

Alişan'ın oğlu Burak'tan istediği şey şaşırttı

19.02.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol ile bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'deydi. Oğlunun şarkı söylediğini açıklayan ünlü sanatçı, Burak'tan manidar bir istekte bulundu.

Alişan'ın oğlu Burak'tan istediği şey şaşırttı

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, daha sonra haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

3349199_15bca7319340b93b22052e7d3507cdb2_640x640

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan, geçtiğimiz gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda oğluyla birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, Burak'ı otomobile bindirdikten sonra muhabirlerle sohbet etti.

3349199_fcf6c3e685851697cfd27b2efd73447e_640x640

Oğlunun şarkı söylediğini ve Burak'tan 'Tükeneceğiz' adlı parçayı kameraların önünde seslendirmesini isteyen Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor, basına tepkili olduğu için konuşmuyor." diyerek, herkesi güldürdü.

İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri:

Ne böyle senle ne de sensiz

Yazık yaşanmıyor çaresiz

Ne bir arada ne de ayrı

Olmak imkansız hiç sebepsiz

Ne hayallerle ümitlerle

Mutlu olmaktı dileğimiz

Suçlu ne sensin ne de benim

Şimdi sensizim sen de bensiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İşte biz o gün düşüneceğiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İste biz o gün düşüneceğiz

Etrafımızı sarıverecek

Bir boşluk ki asla bitmeyecek

Her şey bir anda anlamsız gelecek

İşte biz o gun tükeneceğiz
3349199_ba7a604923a152d3ddfc5768dc9596f4_640x640

Ünlü sanatçı, daha sonra oğlu ön koltuğa oturmak isteyince "Polisler sana kızar, arkaya oturman gerek." ifadelerini kullandı. Alişan'ın nereye gitmek istediğini sorması üzerine yanıt veren Burak, ünlü şarkıcıya "Eve gidelim, ama önce oyuncak almaya gidelim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri olduArmağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu
Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisiBeğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi
Şaşırtan Nisa Bölükbaşı paylaşımı! Hemen sildiŞaşırtan Nisa Bölükbaşı paylaşımı! Hemen sildi
Anahtar Kelimeler:
Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Uyurken kimyasal madde döküp kaçmıştı! Mahkeme salonu buz kesti

Uyurken kimyasal madde döküp kaçmıştı! Mahkeme salonu buz kesti

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."

Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."

İlginizi Çekebilir

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede!

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede!

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.