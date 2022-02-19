Alişan'ın oğlu Burak'tan istediği şey şaşırttı

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, daha sonra haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan, geçtiğimiz gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda oğluyla birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, Burak'ı otomobile bindirdikten sonra muhabirlerle sohbet etti.

Oğlunun şarkı söylediğini ve Burak'tan 'Tükeneceğiz' adlı parçayı kameraların önünde seslendirmesini isteyen Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor, basına tepkili olduğu için konuşmuyor." diyerek, herkesi güldürdü.

İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri:

Ne böyle senle ne de sensiz

Yazık yaşanmıyor çaresiz

Ne bir arada ne de ayrı

Olmak imkansız hiç sebepsiz

Ne hayallerle ümitlerle

Mutlu olmaktı dileğimiz

Suçlu ne sensin ne de benim

Şimdi sensizim sen de bensiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İşte biz o gün düşüneceğiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İste biz o gün düşüneceğiz

Etrafımızı sarıverecek

Bir boşluk ki asla bitmeyecek

Her şey bir anda anlamsız gelecek

İşte biz o gun tükeneceğiz



Ünlü sanatçı, daha sonra oğlu ön koltuğa oturmak isteyince "Polisler sana kızar, arkaya oturman gerek." ifadelerini kullandı. Alişan'ın nereye gitmek istediğini sorması üzerine yanıt veren Burak, ünlü şarkıcıya "Eve gidelim, ama önce oyuncak almaya gidelim." dedi.

