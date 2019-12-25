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Alişan'ın sahte hesapla başı dertte!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bir hayranının açtığı sahte Facebook hesabı hakkında suç duyurusunda bulunan Alişan "Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.

Alişan'ın sahte hesapla başı dertte!

Son günlerde bir hayranının açtığı sahte Facebook hesabı ile başı dertte olan şarkıcı Alişan hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi.

Anlamlı proje için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na gelen şarkıcı son günlerde bir hayranın adına açtığı sahte Facebook hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sahte hesapla ilgili avukatının gerekli hukuki işlemlere başladığını söyleyen sanatçı, “Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” ifadelerini kullandı.

BENMİŞİM GİBİ YAZIŞMALAR VAR

Sahte Facebook hesabıyla ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, “Öyle bir Facebook hesabım yok. Adıma bazı paylaşımlar yapılmış arkadaşlık teklifleri olmuş. Bazıları da benmişim gibi yazışmışlar. O yüzden buradan herkese bir kez daha uyarıyorum gerekli hukuki işlemi başlattık. Benim Facebook'ta açıldığı günden bu yana hiçbir hesabım olmadı. Sadece Instagram ve Twitter hesabım var onlarda zaten mavi tikli hesaplardır. Onun dışında bir yerden gelecek mesajlara lütfen hiç kimse itibar etmesin. Yıllar önce bir hayranımın yaptığı bir sayfaymış. Aslında kötü niyetle yapılmamış ama şimdi kötü niyet var.

Bana ait olmayan telefon numaraları paylaşılmış. Bana buradan ulaşabilirsiniz yazılıp bir takım konser görüşmeleri yapılmış. Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” dedi.

İHA

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