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Alişan'ın yalanladığı röportajların ses kayıtları ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Alişan’ın Posta Gazetesi’ne verdiği iki röportajda söylediğini reddettiği cümlelerin ses kayıtlarını yayınlıyoruz.

Alişan'ın yalanladığı röportajların ses kayıtları ortaya çıktı

Alişan bugün Posta'da yayımlanan röportajında, “Karımın çalışmasını istemem” sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Alişan daha önce söylediği 'Karım terliklerimi getirecek' sözlerini reddetmişti. Bu açıklamaların ardından gazete iki röportajda da söylediğini reddettiği cümlelerin ses kaydını yayınladı.

Alişan 22 Temmuz 2017 tarihinde verdiği röportajda, evlenmek üzere olduğu Eda Erol ile ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti:

“Karım elbette terliğimi ayağıma getirecek.Terliği kadın getirecek abi”

Ancak röportaj yayınlandıktan ve sözleri tepki çektikten sonra bu sözleri söylemediğini iddia etmişti. Alişan iddiasını tekrarladığı için söz konusu bölümün de ses kaydı yayınlandı.

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“Benim evleneceğim insan şu anda bir dizide oynuyor ve evlendikten sonrada kendi kararını kendi verir..İster çalısır,ister çalışmaz ama bana sorarsa çalışmasını istemem dedim...Evleneceğim insanın tapusunu almıyorum,her kararı ortak verırız dedim.. ben ınsanların kafasında yaratmaya çalıştıgınız adam hıcbır zamam olmadım ve olmayacagım..Ne ayagına terlık ısteyen,ne ayagını yıkatan,ne de karısına sahıbı gıbı davranan adam degılım!!!!Buda sondur birdaha gazete roportajı vermiycem..”

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