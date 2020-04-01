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  4. Alişan'ın yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

Alişan'ın yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki restoranını kapatan Alişan, son yatırımını turizm sektörüne yaptı.

Alişan'ın yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni yatırım hamlesi! Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatıran ve daha önce de Nişantaşı/Maçka bölgesinde bulunan bir rezidanstan daire alan ünlü şarkıcı şimdi de gözünü otelciliğe dikti.

OTEL SATIN ALDI!

Alişan'ın Galata'da bulunan butik bir oteli satın aldığı konuşuluyor. HaberTürk'te yer alan habere göre, Ünlü şarkıcı kimsenin duymasını istemediği yatırımını gizli tutuyor.

Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın'ın haberi olduğu hatta koronavirüs salgınının olmadığı dönemde Akalın'ın da Alişan'ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
alişan, turizm, yatırım,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
maliye bunları çok sıkı denetlemeli vergi kaçırma bunlarda
yalaka inş iflas edersin
Ali ali o otele kim gelecek ali
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