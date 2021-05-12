Alişan kardeşinin doğum gününü böyle kutladı

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınladı.
Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullandı.
Ünlüler ve kardeşleri
Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli
'Cennet Mahallesi' ve 'Bir Demet Tiyatro' gibi büyük projelerde severek izlediğimiz ve 'Tirbuşon Berkant' karakteriyle hafızlara kazınan Serhat Özcan, Reha Özcan'ın ağabeyi...
Oyunculuk mesleğini severek icra eden iki kardeşin arasında yalnızca 4 yaş bulunuyor.
Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğunu öğrenildi.
57 yaşındaki Hakan Peker'in bir de kardeşine bakın.
Hakan Peker annesi ve 58 yaşındaki abisi Zafer Peker ile.
İşte Büşra Develi'nin kardeşi, Dilara Develi.
İşte oyuncu Barış Arduç ve kardeşleri.
Barış Arduç ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber.
İşte oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik.
Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da kendisi gibi oyuncu
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yönetmenlik yapan kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.
Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüntülendi.
İşte Pınar Altuğ ve kardeşi Kartal Altuğ.
Survivor 2017'nin en iyi kadın yarışmacılarından Sema Apak'ın ikizini görenler benzerlikleri karşısında gözlerine inanamıyor.
İşte Sema Apak'ın ikizi Seda...
Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek hayattaki kardeşlerini gördünüz mü?
Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Hazal Filiz & Deniz Küçükköse
Şeyma Subaşı erkek kardeşiyle olan bir fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
İşte Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi.
Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu
Hazal Filiz ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse
İşte oyuncu Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız...
Meryem Uzerli, şimdilik yeni projeler için beklemede olsa da hayranlarının özlemlerini gidermek adına zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.
Ailesine düşkünlüğüyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı ismin paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İki erkek kardeşi ve bir de kız kardeşiyle çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Uzerli, bu mutlu aile fotoğrafına...
“Kardeş aşkı” notunu düşmüş. Meryem Uzerli’nin bu karede dikkat çeken özelliği ise şimdikine oranla daha kilolu görünmesi.
İşte Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş
İşte Ebru Şallı'nın kardeşi, Funda Şalıı...
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