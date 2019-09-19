Alişan kesenin ağzını açtı!

Gazetecilerle konuşan Alişan, "Her anne ve baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da degiştiriyorum" dedi.

Bakıcılarının 4 diplomalı bir bakıcı olduğunu söyleyen Alişan "Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk" açıklamasını yaptı.



Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan, bakıcı tutan ailelerin "Çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar" diyerek eleştirilmesine yanıt verdi.

Ünlü türkücü, "Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu. Oğlumuz hep yanımızda ve onunla sonuna kadar ilgileniyoruz. Evladımıza kendimiz bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

PAHALI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Öte yandan sanatçı Alişan, bir erkek çocuğu dünyaya getiren eşi Buse Varol'a pahalı bir doğum hediyesi aldı. Eşine 600 bin TL değerinde kırmızı renkli lüks bir araç alan Alişan, City's AVM çıkışında gazetecileri görünce arabaya binmekten vazgeçti. Aracı otoparka çektiren Alişan ve ailesi yola yürüyerek devam etti. (snobmagazin)



