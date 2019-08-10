Alişan Kocaeli konserinde sevenleri ile buluştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gebze yaz konserleri kapsamında ünlü şarkıcı Alişan Kocaeliler ile buluştu. Gebze Metin Oktay Stadı’nda dün akşam gerçekleştirilen konserde Alişan, şarkılarını kendisine yoğun ilgi gösteren Kocaeliler için seslendirdi. Yüzlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Şarkılarını seslendiren Alişan’a eşlik eden vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda ünlü sanatçı, performansı ile vatandaşlardan alkış aldı.



