Alişan'la Hayata Gülümse programına konuk olan Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında, nerelidir? Bedia Akartürk evli mi kaç çocuğu var?

Bedia Akartürk Türk halk müziğinin usta isimlerinden biridir. Ünlü türkücü Bedia Akartürk sesi, kişiliği ve eserlerini yorumlamasıyla unutulmaz sanatçılar arasına girmiştir. Bedia Akartürk TRT1'in sevilen programı Alişan'la Hayata Gülümse programına katılmıştır. Usta türkücü, sevilen şarkılarını bu sefer TRT1 ekranlarından hayranları ile paylaştı. Program sonrasında Bedia Akartürk hakkında yapılan araştırmalar hız kazanmaya başladı. Bedai Akartürk hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Akartürk, 9 sene boyunca İzmir Radyosu'nda görev aldı. Sonrasında Ankara Radyosu'na geçerek müzikal çalışmalarına burada devam eden Bedia Akartürk, Ankara Radyosu'ndan emekli oldu.

Sanat yaşamında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atan Bedia Akartürk, kariyeri boyunca sayısız konser verdi, birçok çok da ödül aldı. Yaşayan efsane olarak nitelendirilen Bedia Akartürk müzesinde, usta sanatçının bu zamana kadar aldığı tüm ödüller, giydiği sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlanan yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergilenmektedir. Bedia Akartürk'ün müzesi, usta sanatçının doğup büyüdüğü İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunmaktadır.

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

BEDİA AKATÜRK EVLİ Mİ?

Bedia Akartürk, sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi olmuştur. Usta isim Bedia Akartürk, Atilla Seller ile evlilik yapan Bedia Akatürk, eşini kalp krizi sonucu 2007 yılında kaybetmiştir. Ünlü türkücünün bir kızı var.

