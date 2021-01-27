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Alişan: Şükürler olsun

27.01.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Alişan: Şükürler olsun

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu eşi Buse Varol ile Bolu'da tatil yapan sanatçı Alişan, birlikte çekilen karelerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Alişan, çok sayıda beğeni alan gönderilerine, "Şükürler olsun" notunu düştü.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Kız bebeklerine "Eliz" adını vereceklerini açıklayan ikili, soluğu Bolu'da aldı.

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"ŞÜKÜRLER OLSUN!"

Tatilin tadını çıkaran çift, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

30 yaşındaki Varol, 110 binden fazla beğeni alan gönderilerine, "An" notunu düştü. Alişan ise 75 binden fazla beğeni alan paylaşımına, "Şükürler olsun" ifadelerini ekledi.

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