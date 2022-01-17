Alişan Survivor Ardahan'ı paylaştı! "30 gün bizimleydin..."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs yüzünden kaybeden Alişan ölüm haberiyle sarsılmıştı. Kardeşinin yoğun bakımda olduğu günlerde Hülya Avşar, Demet Akalın ve Çağla Şıkel gibi isimlerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Alişan Survivor Ardahan Uzkanbaş'la ilgili de bir paylaşım yaptı.

Survivor All Star'a katılan Ardahan Uzkanbaş'ı sosyal medyadan paylaşan Alişan paylaşımına şunları yazdı:

"30 gün bizimleydin, hiç tanımadan Selçuk’u her gün bizimle dua ettin... Sen benim için, bizim için şampiyonsun kardeşim.. Seni çok seviyorum ve her zamanda yanındayım, yanındayız…"

Alişan'ın bu sözlerine Hakan Hatipoğlu emojiyle destek verirken çoğu takipçi de "Babuş helal olsun" yorumlarında bulundu.

