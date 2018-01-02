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Alişan ve Buse Varol çiftinden akılları karıştıran paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 5 saat önce

Alişan ve Buse Varol aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Her adımlarını sosyal medyada yayınlayan çiftin son paylaşımları ise kafaları karıştırdı. Çift acaba "daha şimdiden evliliği mi konuşuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Alişan ve Buse Varol çiftinden akılları karıştıran paylaşım!

Buse Varol ile Alişan aşkı gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, Dostlar Mahallesi adlı dizide rol arkadaşı olan Buse Varol ile aşklarını son sürat yaşamaya devam ediyor. İkili her adımlarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, komik halleri ve taklitleriyle takipçilerini motive ediyor. Buse Varol'un Instagram hesabından son paylaşımı ise takipçileri güldü geçirdi. Zira Varol, "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" videosuyla olay olan kadını taklit etti.

UFUKTA EVLİLİK Mİ VAR?
Buse Varol "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" videosuyla olay olan kadını taklit ederken Alişan ise onu arkasından izliyor ve sadece gülümsemelkle yetiniyordu. İkilinin bu komik videosu "Ufukta evlilik mi var?" sorularını akıllara getirdi.

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alişan buse varol evlilik

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