Alişan ve Buse Varol çiftinden akılları karıştıran paylaşım!

Buse Varol ile Alişan aşkı gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, Dostlar Mahallesi adlı dizide rol arkadaşı olan Buse Varol ile aşklarını son sürat yaşamaya devam ediyor. İkili her adımlarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, komik halleri ve taklitleriyle takipçilerini motive ediyor. Buse Varol'un Instagram hesabından son paylaşımı ise takipçileri güldü geçirdi. Zira Varol, "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" videosuyla olay olan kadını taklit etti.

UFUKTA EVLİLİK Mİ VAR?

Buse Varol "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" videosuyla olay olan kadını taklit ederken Alişan ise onu arkasından izliyor ve sadece gülümsemelkle yetiniyordu. İkilinin bu komik videosu "Ufukta evlilik mi var?" sorularını akıllara getirdi.