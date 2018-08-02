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Alişan ve Buse Varol çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 13:46 | Son Güncelleme

Buse Varol ve Alişan çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Buse Varol sosyal medya hesabından bebeğinin erkek olacağını duyurdu

Alişan ve Buse Varol çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Alişan ile 6 Mayıs'ta dünya evine giren Buse Varol, hamile olduğunu Instagram hesabından 3 ay önce duyurmuştu. Bugün bebeğinin cinsiyetini öğrenen çift havalara uçtu.

Yine Instagram'dan paylaştığı bir video ile bebeğinin erkek olacağını duyuran Buse Varol'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Alişan ise bebeğinin ultrason fotoğraflarına bakmaktan kendini alamadı.

Buse Varol paylaşımının altına şu notu düştü:

''Allah'ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı. Sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem az. Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler''


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