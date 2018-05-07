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Alişan ve Buse Varol'un düğününde neler yaşandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

Alişan ve Buse Varol’un düğününde kilo kilo altın takıldı. Ünlü isimleri yakın çevreleri yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un bu akşam gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı.

Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu. Nikahta konuşan Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi.

Kilo kilo altın taktılar...

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Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu. Nikahta konuşan Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi.
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Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol özel bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.
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Alişan ve Varol’un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.
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“BİZİ YILLARCA DOĞUM KONTROLÜYLE ALDATTILAR”

“BİZİ YILLARCA DOĞUM KONTROLÜYLE ALDATTILAR”
Alişan ve Buse Varol çiftine çocuk sahibi olmalarını öğütleyen Erdoğan, “Benim hep bir nasihatim var. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar“ diye konuştu. Erdoğan’ın bu sözleri salondan alkış aldı. Erdoğan evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.Nikah törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.
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ERDOĞAN'A SÖZ VERMİŞTİ

ERDOĞAN'A SÖZ VERMİŞTİ
Şarkıcı Alişan, 2016 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğine yönelik söz vermişti. Alişan, konuyla ilgili Instagram hesabından "Söz verdim Cumhubaşkanımıza, söz ağızdan çıktı" yorumunu yapmıştı.
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Düğünde Alişan ve Buse Varol'a çok sayıda Cumhuriyet altını takıldı.
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Çağla Şıkel yakın arkadaşı Alişan'la birlikte halay çekti.
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Çift takıların fazlalığı yüzünden zor anlar yaşadı.
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Düğün pastası kesilirken Buse Varol ve eşi Alişan ellerinde Fenerbahçe bayraklarıyla gösteri yaptı.
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Yaşar İpek ve Seren Serenserengil de ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmadı.
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Gecede Seda Sayan başta olmak üzere çok sayıda sanatçı sahne aldı.
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