MAGAZİN

Alişan ve Buse Varol'un oğlu sünnet oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce bebeklerini kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti doğumdan sonra her anlarını takipçileriyle paylaşıyor. İkili Burak bebeğin sünnetini de Instagram hesabından duyurdu.

Alişan ve Buse Varol'un oğlu sünnet oluyor

Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak dünyaya geldiği andan itibaren gündemden düşmedi. Ünlü çift bebeklerinin her anını takipçileriyle paylaşarak zaman zaman eleştirilse de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğulları Burak ile mutluluklarına mutluluk katan ünlü çift bugün de oğullarının sünnet olacağını yine sosyal medya hesabından duyurdu.

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Buse Varol sosyal medya hesabından 'oğlum sünnet oluyor' mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan ve Buse Varol alişan oğlu burak

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