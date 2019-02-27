Alişan ve Buse Varol'un oğlu sünnet oluyor

Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak dünyaya geldiği andan itibaren gündemden düşmedi. Ünlü çift bebeklerinin her anını takipçileriyle paylaşarak zaman zaman eleştirilse de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğulları Burak ile mutluluklarına mutluluk katan ünlü çift bugün de oğullarının sünnet olacağını yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Buse Varol sosyal medya hesabından 'oğlum sünnet oluyor' mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.



