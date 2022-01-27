Alişan ve Demet Akalın'dan Ece Erken paylaşımı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü küslüğü unutturdu

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Ece Erken'in ölüm haberi sonrası sakinleştiricilerle ayakta durduğu ve yaşananlara inanamadığı gündeme geldi. Ece Erken'in acı gününde Demet Akalın da küslüğü bir kenara bıraktı.

Akalın paylaşımında "Ben çok üzgünüm. Diyecek bir şey bulamıyorum" yazdı.

Ece Erken'e bir mesaj da Alişan'dan geldi. Kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de" sözleriyle zeytin dalı uzatan Ece Erken ile ilgili Alişan şunları yazdı:

"Çok acı çok. Gececik yaşta. Sabırlar diliyorum."



