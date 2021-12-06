MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

06.12.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Alişan ile Buse Varol'un boşanacağına ilişkin iddialar vardı. Buse Varol'un Instagram'ında yüzüğünün görünmemesi ise bu iddiaları kuvvetlendirmişti. Magazin gündemine oturan bu konuya ilişkin Buse Varol'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

2018'de hayatını birleştirme kararı alan Alişan ile Buse Varol ikilisinin Burak Tektaş ve Eliz Tektaş adında iki çocuğu bulunuyor. İkili hakkında çıkan boşanacağına dair iddialara Buse Varol'dan açıklama geldi. Buse Varol, Instagram'dan takipçilerinin, boşanacağına ilişkin gelen soruları yanıtladı.

ALİŞAN İLE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?

Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağına ilişkin sosyal medyada sık sık paylaşım yapılıyor. Boşanmayacaklarını ifade eden çift, sosyal medyayı ikna edemiyor.

Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

Buse Varol'un sosyal medya hesabına attığı fotoğrafta yüzüğünün olmadığına dair birçok yorum yapılmış ve boşanacakları yönden iddialar yayılmıştı.

Buse Varol "Mutlu evliliğin sırrı" sorusuna eşi Alişan'ın fotoğrafını paylaştı. Yüzük iddialarına da paylaştığı fotoğraf ile yanıt veren iki çocuk annesi Varol, takipçisinden gelen, "Biraz önce boşanma haberinizi okudum alyansınız yoktu neden?" sorusuna, "Vardı, diğer parmağımda." yanıtını verdi.

Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

Varol bir başka takipçisinin sorduğu, "Neden sürekli boşanma haberleri geliyor?"
sorusuna, "Keşke biz de anlasak" yanıtını verdi.

Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddiaBuluşmanın altından aşk çıktı! Bomba iddia
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a tepki yağdı!En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a tepki yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Ödül törenindeki konuşması gündem oldu!

Ödül törenindeki konuşması gündem oldu!

Korkunç kaza! Kafası camdan dışarı çıktı

Korkunç kaza! Kafası camdan dışarı çıktı

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.