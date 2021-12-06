Alişan ve eşi Buse Varol boşanacak mı? Sosyal medyadan flaş paylaşım

2018'de hayatını birleştirme kararı alan Alişan ile Buse Varol ikilisinin Burak Tektaş ve Eliz Tektaş adında iki çocuğu bulunuyor. İkili hakkında çıkan boşanacağına dair iddialara Buse Varol'dan açıklama geldi. Buse Varol, Instagram'dan takipçilerinin, boşanacağına ilişkin gelen soruları yanıtladı.

ALİŞAN İLE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?

Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağına ilişkin sosyal medyada sık sık paylaşım yapılıyor. Boşanmayacaklarını ifade eden çift, sosyal medyayı ikna edemiyor.

Buse Varol'un sosyal medya hesabına attığı fotoğrafta yüzüğünün olmadığına dair birçok yorum yapılmış ve boşanacakları yönden iddialar yayılmıştı.

Buse Varol "Mutlu evliliğin sırrı" sorusuna eşi Alişan'ın fotoğrafını paylaştı. Yüzük iddialarına da paylaştığı fotoğraf ile yanıt veren iki çocuk annesi Varol, takipçisinden gelen, "Biraz önce boşanma haberinizi okudum alyansınız yoktu neden?" sorusuna, "Vardı, diğer parmağımda." yanıtını verdi.

Varol bir başka takipçisinin sorduğu, "Neden sürekli boşanma haberleri geliyor?"

sorusuna, "Keşke biz de anlasak" yanıtını verdi.





