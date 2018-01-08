MAGAZİN

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

Psikiyatr arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğum ziyaretine giden Alişan'ın hediye ettiği altın için "O kadar büyüktü ki yastığa takamadık." notunu düşmesi takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Alişan, yakın çevresine aldığı hediyeleri sürekli sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Alişan’ın son paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.

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Alişan, sevgilisi Buse Varol ile birlikte psikiyatr arkadaşlarına hayırlı olsun ziyaretine gittiler. Bebeğe altın hediye eden 41 yaşındaki şarkıcı Alişan fotoğrafın altına, “Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani” notunu düştü.

“LAFINI YAPMA BARİ”

Alişan’ın hediye ettiği fotoğrafın altına yazdığı yorumu gören Alişan’ın takipçileri şarkıcıyı topa tuttu. Takipçiler, Alişan’a “Görgüsüz” yorumumu yağdırdı.

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alişan Aslı Karasaç

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