Alişan Yeni Zelanda’daki katliam sonrası programı iptal etti

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Müslümanlara yönelik saldırıyı kınadı.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla yapacağı programı erteledikleriini duyurdu. İşte o açıklama:

"Yeni Zelanda’da yaşanan, Müslümanlara yönelik terör saldırısı nedeniyle bu akşam ilk kez TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmayı planladığımız ‘Türkü Gecemiz’ adlı programımızı ertelemeye karar verdik.

Böyle büyük bir acıda dua etmekten başka bir şey gelmiyor insanın içinden. Kaybedilen canlara rahmet, ailelere sabır diliyor, terörü lanetliyorum.”

