Alişan: Yerli otomobili alacağım!

Alişan önceki gün bir alışveriş merkezinde konser verdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yeni yerli otomobilimiz hakkında konuştu.

Yerli otomobili çok beğendiğini belirten Alişan “Ben de alacağım. Hem dizaynı güzel, hem de yarım saatte şarj olması büyük avantaj" dedi.

Alişan "Teknolojik çok güzel bir şey oldu" diyerek aracı almak için sıraya girdiğini söyledi.

Yılbaşında sahne alacağı Ankara’ya ailesi ile birlikte gideceğini söyleyen Alişlan, "Burak’ı da götürüyorum. Hep birlikte yeni yıla gireceğiz. Bu sene ilk defa oğlum ile birlikte gireceğim. Bir de bir ay sonra Burak’ın doğum günü... 1 yaşına girecek. Benim ailem için heyacanlı bir yeni yıl girişi olacak" dedi.



