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Alişan zor günlerin ardından sosyal medyaya döndü

10.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakınlarının ölüm haberiyle yıkılan Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan sosyal medyada yeni fotoğraf paylaştı.

Alişan zor günlerin ardından sosyal medyaya döndü

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu.

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Alişan hem sosyal medyaya hem de sahnelere dönme kararı aldı. Alişan ölen kardeşinin çocuklarını ve kendi çocuklarını paylaşarak "Aşklarım" yorumunda bulundu.

Kardeşini kaybeden Alişan işlerine dönüyorKardeşini kaybeden Alişan işlerine dönüyor

Alişan'ın eşi Buse Varol da dün havuzda oynayan oğlunun pozunu paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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