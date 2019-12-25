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Alişan’dan görme engellilere anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesinin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi.Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi.

Bağcılar Belediyesinin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi.
Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bir öğrencinin sosyal medyadaki çağrısına duyarsız kalmayan sanatçı davet üzerine engelli öğrencilerle bir araya geldi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki tüm derslikleri gezen sanatçı önce okçularla tanışıp onlarla sohbet etti. Ok atmayı deneyen sanatçı o esnada eşini görüntülü arayarak o anları ona da izletti. Engelli müzik grubunu dinleyen sanatçı onlara eşlik ederek şarkı söyledi. Ardından seslendirme için kütüphaneye giden sanatçı yazarlarla tanışarak kendisine yazılan şiiri dinledi.

“Burada yıllardır kimsenin ağladığını ve hüzünlendiğini görmedik”
Türkiye’nin birçok yerinden insanların Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyarete geldiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu mekanda her geçen gün daha fazla güzelliklerle bir aradayız. Ben engelin insanların beyninde olduğuna inanıyorum. Normalde engellisi olan aile ve engellilerin hep ağladığını görürdük. Hüzünlü hallerini görürdük. Ama burada yıllardır kimsenin ağladığını ve hüzünlendiğini görmedik. Yalnız burası sadece Bağcılar’ın değil Türkiye’nin birçok bölgesinden gelip ziyaret edenler oluyor. Ülkemizdeki sanatçılar, hocalarımız buraya gerçekten sahip çıkıyor olması ayrıca anlam katıyor. Bugünde misafirimiz Alişan kardeşimiz oldu” dedi.

“Fiziksel engel hiçbir şeye engel değil”
Bağcılar belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilerle bir araya gelen şarkıcı Alişan ise “Bugün burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Bağcılar Belediyesi ile gurur duydum. Burası babamın en son emekli olduğu belediye o yüzden benim için çok büyük önemi var. Buranın halkı hem böyle bir başkana hem de böyle bir yere sahip olduğu için çok şanslı. Fiziksel engel hiçbir şeye engel değil. Bugün buradan çıkıp eve giderken başımıza böyle bir şeyin gelmeyeceği ne malum burada hem el sanatları gelişmiş hem birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Ne zaman çağırsalar seve seve gelirim” diye konuştu.

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