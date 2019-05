Diplomasi, girişimcilik, ara buluculuk, uzlaşı, müzakere, orta noktada buluşma ne gerekiyorsa onu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama tehditlere karşı da hiçbir zaman boyun eğmiyoruz. Büyük bir milletin temsilcisi olduğumuzu unutmuyoruz. Bizimle eşit düzeyde konuşmak isteyen herkesle oturup her şeyi konuşabiliriz ama tepeden bakmacı bir anlayışı doğru bulmuyoruz. İşte biraz önce izlediğiniz videoda (NATO PA toplantısında Fransız Parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıt) da tepkim bunaydı. Birçok ülke var. Hep başkalarını eleştirirler, başka ülkelerin açığını ararlar ama kendi açıklarını söylediğin zaman hiç hoşlanmazlar. Alışık değiller ama alıştıracağız, alışacaklar çünkü standartlarda ekonomide farklılıklar arz edebilir ama uluslararası alanda herkes eşittir. Herkesin BM'de bir oyu vardır. Bazen bize diyorlar ki 'Bir milyon nüfuslu ülkeye niye gidiyorsun?' Her ülke önemlidir, her şey ticaret değildir. Her şey de siyasi ilişkiler değildir. İşte biz dünyada tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin yönetemeyeceğimiz bir kriz de yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun da. Bu konuda bize güvenin. Ne gerekiyorsa bunun için yapıyoruz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Yeter ki dayanışma içinde, birlik içinde olalım."

Bakan Çavuşoğlu, Anneler Günü'nü de kutladı.