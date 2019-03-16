"Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde bir zaferi hedefliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye genelinde bugüne kadar alışık olduğumuz tablonun daha da ötesinde bir başarıyla 31 Mart gecesi bir zafere daha imza atmayı hedefliyoruz." dedi.

Karaaslan, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ve Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin ile Atakum'da yerel seçim çalışmasına katıldı.

Vatandaşlarla buluşan Karaaslan, Türkiye'yi yönetecek kadroların Cumhur İttifakı altında birleştiğini belirtti.

Türkiye'de beka sorunu bulunduğuna işaret eden Karaaslan, "Muhalefet dedi ki 'Bu yerel seçim. Neden yerel konular ön planda değil de genel konulardan bahsediyorsunuz? Neden tehditlerden bu kadar çok bahsediyorsunuz? Neden Türkiye düşmanlarına bu kadar vurgu yapıyorsunuz? Ama bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Son bir haftada yaşanan gelişmelere bakılması gerektiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Madem yerel seçimin sonuçları bir belediye başkanı seçmekten ibaretti, o zaman Avrupa Parlamentosu, 'Müzakereler durdurulsun' açıklamasını neden yaptı? Neden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve oğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tehditkar açıklamalar yapmaya başladı? Neden bizi acıya boğan Yeni Zelanda saldırısındaki silahın üzerinde 607 yıllık intikamın notları vardı? Şimdi biri gelsin bana desin ki, 'Bu sadece yerel seçim'. Seçime 15 gün kala bütün dünyanın tekrar Türkiye karşısında harekete geçtiği malum. Dolayısıyla oyun büyük."