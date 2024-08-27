Alışılagelmişin dışında bir aile tatili; anne, baba, babanın yeni eşi ve köpekleri

Rawthyself adıyla sosyal medya platformlarında içerik üreten Ayşegül Uçar, birkaç sene önce doğal hayata geçmesi ve şehir yaşantısını terk etmesiyle gündeme gelmişti. Uçar, sosyal medyada toplumsal normlardan farklı hayat tarzıyla dikkatleri üzerine çekerken, bu seferde aile bağlarıyla gündeme geldi,

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Dizilere ve çeşitli repliklere atıfta bulunan takipçileri vidonun altına yorum yaptılar. Videonun dalga konusu olduğunu söyleyen Uçar, bir video daha çekerek ailesinin geçmiş yaşantısını anlattı. Uçar: “Annemle babam evlendiğinde daha küçücük çocuklardı 19 yaşındalardı ve sadece bir sene evli kaldılar. Aradan 46 sene geçti. Annem evlendi, babam evlendi aradan bir hayat geçti. İkisi arkadaşlar ve birbirlerine saygılarının olması arkadaş olmaları bence çok değerli.” diyerek takipçilerine durumu anlattı.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI İÇİN BİR ARADALAR

46 yaşındaki kızları ve torunları için senede bir toplanan aileyi destekleyenler kadar eleştirenler de oldu. İşte o yorumlar;