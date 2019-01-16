Alışılmışın dışında bir terapi: Öfke odası...

Giderek artan müşterilerine alışılmışın dışında bir terapi hizmeti sunan öfke odasından kareler...

Çin'de stresle başa çıkmak için yeni yöntem: Öfke odası

Günlük hayatın sıkıntılarına karşılık öfkesini atamayan, yanlış kişilerden çıkaran, içine atanlar için Çin'de 'öfke odaları' kuruldu.

'Öfke odası'na gelen müşteriler istediğini kırabiliyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, müşterilerin eski düğün fotoğrafları gibi kendi parçalamak istedikleri eşyaları da getirebildiği öfke odasında amaç ise kişinin gerçek kişilere zarar vermeden negatif enerjisini istediği kadar vurup kırıp parçalayarak atabilmesi.

Jin Meng ve arkadaşları tarafından 4 ay önce kurulan "Smash" adlı oda, insanların öfkelerini atmaları için hazırlandı.

Öfke odaları, müşterilerine günlük hayatın yarattığı stres ve baskıdan kurtulabilmeleri için özgürce vurup parçalama deneyimi sunuyor.

Pekinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odası, müşterilerine önce beyzbol sopası veya balyoz seçeneği sunarken, ardından öfkeli kişinin içerisinde tamamen özgür olacağı odayı cam eşyalar, eski elektronik eşyalar gibi kırılabilir hatta fırlatılabilir eşyalarla dolduruyor.

Her ay yaklaşık 600 müşteri tarafından ziyaret edilen ve eski bir fabrika alanında bulunan odayı 30 dakika kullanmanın fiyatı ise bir kişi için 23 dolar, dört kişilik bir grup için 75 dolar.

Pekin'in ilk öfke odasını kullananlar hayal kırıklıklarını, öfkelerini, streslerini odada bırakarak çıkıyor.

Sopa ve çekiçlerin olduğu odada, eski eşyalardan cam şişelere kadar çeşitli nesneler bulunuyor.