Alışkanlık haline getirin! Yataktan kalkar kalkmaz kulağınıza...

Sık sık duyduğumuz ancak kendimizde hiç denemediğimiz beş faydalı sabah ritüelini sizin için hazırladık.

KULAKLARINIZA MASAJ YAPIN

Kulaklarınıza masaj yapmak tamamen uyanmanıza yardımcı olabilir. Bu, siz yatakta yatarken sabahın erken saatlerinde yapılabilir. Kulağın hassas bölgelerine parmak uçlarıyla hafif masaj yapmak size gün içinde enerji verecektir.

LİMONLU BİR BARDAK ILIK SU İÇİN

Sabah ilk iş olarak bir bardak ılık su yerine kahve içmeniz için birçok neden vardır. Sindirim sisteminizin, böbreklerinizin ve bağırsaklarınızın çalışmasını iyileştirecektir; toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olabilir; bağışıklığınızı güçlendirebilir faydaları açıkça görülüyor. Yine de bir bardak için bütün bir limonun suyunu sıkmanız gerekmez. Bunu içmeye karar verirseniz, kahvaltı yapmadan önce 20-30 dakika beklemek iyi bir fikirdir.

DİLİNİZİ TEMİZLEYİN

Hepimiz dişlerinizi günde iki kez temizlemeniz gerektiğini biliyoruz. Ancak burada durmamalısınız. Dilinizde çok sayıda bakteri de birikir ve bu size ağız kokusu verebilir ve diş plağına, diş çürümesine ve diş etlerinizle ilgili sorunlara yol açabilir. Dilinizi temizlemek için ihtiyacınız olan tek şey sıradan bir diş fırçasıdır. Çok sert temizlememeye dikkat et, yoksa dilinin yüzeyine zarar verebilirsin.