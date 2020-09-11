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Alışkanlık haline getirin! Yataktan kalkar kalkmaz kulağınıza...

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

Sabah rutinimiz, çoğumuz için neredeyse tamamen aynı şekilde ilerliyor ancak çok az kişi yapılması gerekenleri biliyor. Gelin sabah gününüzün güzel başlamasını sağlayacak önerilere bakalım.

Alışkanlık haline getirin! Yataktan kalkar kalkmaz kulağınıza...

Sık sık duyduğumuz ancak kendimizde hiç denemediğimiz beş faydalı sabah ritüelini sizin için hazırladık.

KULAKLARINIZA MASAJ YAPIN

Kulaklarınıza masaj yapmak tamamen uyanmanıza yardımcı olabilir. Bu, siz yatakta yatarken sabahın erken saatlerinde yapılabilir. Kulağın hassas bölgelerine parmak uçlarıyla hafif masaj yapmak size gün içinde enerji verecektir.

LİMONLU BİR BARDAK ILIK SU İÇİN

Sabah ilk iş olarak bir bardak ılık su yerine kahve içmeniz için birçok neden vardır. Sindirim sisteminizin, böbreklerinizin ve bağırsaklarınızın çalışmasını iyileştirecektir; toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olabilir; bağışıklığınızı güçlendirebilir faydaları açıkça görülüyor. Yine de bir bardak için bütün bir limonun suyunu sıkmanız gerekmez. Bunu içmeye karar verirseniz, kahvaltı yapmadan önce 20-30 dakika beklemek iyi bir fikirdir.

DİLİNİZİ TEMİZLEYİN

Hepimiz dişlerinizi günde iki kez temizlemeniz gerektiğini biliyoruz. Ancak burada durmamalısınız. Dilinizde çok sayıda bakteri de birikir ve bu size ağız kokusu verebilir ve diş plağına, diş çürümesine ve diş etlerinizle ilgili sorunlara yol açabilir. Dilinizi temizlemek için ihtiyacınız olan tek şey sıradan bir diş fırçasıdır. Çok sert temizlememeye dikkat et, yoksa dilinin yüzeyine zarar verebilirsin.

BİR KAŞIK BAL YİYİN

Bal sizi enerji ile doldurur, hafızanızı ve üretkenliğinizi harekete geçirir, öksürükleri iyileştirir ve alerji semptomlarını hafifletir. Bu nedenlerden ve daha fazlasından dolayı, güne bir çay kaşığı balla başlamak şüphesiz iyi bir fikirdir. İdeal olarak taze, doğal bal olmalı ve kahvaltı yapmadan 10-15 dakika önce tüketmelisiniz. Sizin için çok şekerli ise, bir bardak su içinde eritebilirsiniz.

AĞZINIZI HİDROJEN PEROKSİT SOLÜSYONUYLA YIKAYIN

Sabah rutininizi, ağzınızı hidrojen peroksit solüsyonu ile yıkayarak bitirebilirsiniz. Doğru orana bağlı kaldığınız sürece bu konuda tehlikeli hiçbir şey yoktur: 50 ml su için% 3'lük solüsyondan 5-7 damla. Ek olarak, çözeltiyi tersi şekilde değil suya eklediğinizden emin olun. Bu prosedür dişlerinizi beyazlatmanıza, ağız kokusunu gidermenize ve diş etlerinizi iyileştirip korumanıza yardımcı olabilir.

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