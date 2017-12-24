Alison Brie: 'Cinsel sahneleri eşim bana öğretiyor'

Son Güncelleme 17 dakika önce MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 14:56 |17 dakika önce

34 yaşındaki oyuncu Alison Brie, itirafta bulundu ve cinsel içerikli sahnelere daha iyi hazırlanmak için eşiyle birlikte çalıştığını söyledi.

34 yaşındaki güzel aktrist Alison Brie, rol aldığı dizideki cinsel içerikli sahneler üzerinde çalıştığını itiraf etti.

Alison Brie'yi sevişme sahnelerine kocası hazırlıyor

1 / 10 34 yaşındaki oyuncu Alison Brie, itirafta bulundu ve cinsel içerikli sahnelere daha iyi hazırlanmak için eşiyle birlikte çalıştığını söyledi.

2 / 10 34 yaşındaki güzel aktrist Alison Brie, rol aldığı dizideki cinsel içerikli sahneler üzerinde çalıştığını itiraf etti.

3 / 10 Daha iyi performans sergilemek için eşiyle beraber cinsel içerikli sahneler üzerinde çalışan Alison Brie, ”Eşim sayesinde nasıl hareket etmem gerektiğini öğreniyorum” itirafında bulundu.

4 / 10 Eşiyle eğlenceli zaman geçirebildiğini söyleyen Brie, ortak beğenilerinden dolayı eşiyle ilişkisini çok özel bulduğunu açıkladı.

5 / 10 Hollywood’daki erkeklerle ilgili açıklamalarda da bulunan Alison Brie, erkek oyuncuların kadınlara göre beslenmelerine ve görünümlerine çok daha fazla dikkat ettiklerini söyledi.

6 / 10 Hatta güzel oyuncu, Hollywood’daki aktörleri bu konuda oldukça takıntılı bulduğunu açıkladı.

7 / 10 Güzelliği kadar fit görünüşüyle de dikkatleri üzerine toplamayı başaran Alison Brie, bunu boksa borçlu olduğunu söyledi.

8 / 10 Alison Brie'yi sevişme sahnelerine kocası hazırlıyor

9 / 10 Alison Brie'yi sevişme sahnelerine kocası hazırlıyor