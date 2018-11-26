Alışveriş bağımlılığı nedir? Depresyonu tetikler mi? Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalıyız?

OLUMSUZ DUYGULARINI SATIN ALARAK ENGELLİYORLAR!

Alışveriş bağımlılığı; “İnsanların ihtiyacı olmadığı halde bir şey satın alarak, kendilerini rahatlatmaya çalışmaları” olarak tanımlanıyor. “Böylelikle üzüntülerini, yalnızlıklarını, kızgınlıklarını, olumsuz duygularını satın alarak engelledikleri düşünülüyor” diyen Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, ciddi bir hastalık olan alışveriş bağımlılığının, birçok ailenin parçalanmasına neden olduğunu belirtiyor. Dilbaz, bu durumun kumar bağımlılığı başta olmak üzere, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına olan benzerliğine de dikkat çekiyor.

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

“Alışveriş bağımlılığı dediğimiz şey aslında insanların genel olarak ihtiyaçlarından daha fazla bir şekilde para harcamaları. Yani ihtiyacı olmadığı halde bir şey satın alması ve bu yolla da kendilerini rahatlatmaya çalışmaları” diyen Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, bu kişilere halk arasında “alışverişkolik” denildiğini belirterek,

“Genellikle kadınlarda daha sık görülüyor; yaş ya da ırk fark etmiyor. Aynı alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi hatta kumar bağımlılığına daha çok benziyor. Ciddi bir hastalık. Günümüzde birçok aile parçalanıyor bununla. Öyle ki alışverişlerde görüldüğü üzere uzun kuyruklar oluşuyor, bu durumda kimi aileler, anneler alışveriş yaparken çocuklarını dahi unutuyor o kadar kendilerini kaptırabiliyorlar. Bir araştırmaya göre alışveriş bağımlılığı kadınlarda yaklaşık yüzde altı ila on oranında, erkeklerde ise yüzde beş. Erkekler daha çok elektronik, fotoğraf makinası, cep telefonu, tablet gibi elektronik şeylere daha fazla ilgililer. Kadınlar ise çok ayırt etmiyorlar; ama daha çok kendileriyle ilgili giyim olabilir, ayakkabı olabilir, parfümeri olabilir bu anlamda çok ciddi alışveriş yapıyorlar” şeklinde konuştu.