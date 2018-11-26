HABER

Alışveriş bağımlılığı nedir? Depresyonu tetikler mi? Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalıyız?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kumar bağımlılığı kadar tehlikeli olan alışveriş bağımlılığında kişiler ihtiyacı olmadığı halde bir şeyler satın alarak kendilerini rahatlatmaya çalışır. Daha çok kadınlarda görülen, depresyonu da tetikleyen alışveriş bağımlılığında, böylelikle üzüntülerini, yalnızlıklarını, kızgınlıklarını, olumsuz duygularını satın alarak engelledikleri düşünülüyor.

Alışveriş bağımlılığı nedir? Depresyonu tetikler mi? Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalıyız?

OLUMSUZ DUYGULARINI SATIN ALARAK ENGELLİYORLAR!

Alışveriş bağımlılığı; “İnsanların ihtiyacı olmadığı halde bir şey satın alarak, kendilerini rahatlatmaya çalışmaları” olarak tanımlanıyor. “Böylelikle üzüntülerini, yalnızlıklarını, kızgınlıklarını, olumsuz duygularını satın alarak engelledikleri düşünülüyor” diyen Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, ciddi bir hastalık olan alışveriş bağımlılığının, birçok ailenin parçalanmasına neden olduğunu belirtiyor. Dilbaz, bu durumun kumar bağımlılığı başta olmak üzere, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına olan benzerliğine de dikkat çekiyor.

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

“Alışveriş bağımlılığı dediğimiz şey aslında insanların genel olarak ihtiyaçlarından daha fazla bir şekilde para harcamaları. Yani ihtiyacı olmadığı halde bir şey satın alması ve bu yolla da kendilerini rahatlatmaya çalışmaları” diyen Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, bu kişilere halk arasında “alışverişkolik” denildiğini belirterek,

“Genellikle kadınlarda daha sık görülüyor; yaş ya da ırk fark etmiyor. Aynı alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi hatta kumar bağımlılığına daha çok benziyor. Ciddi bir hastalık. Günümüzde birçok aile parçalanıyor bununla. Öyle ki alışverişlerde görüldüğü üzere uzun kuyruklar oluşuyor, bu durumda kimi aileler, anneler alışveriş yaparken çocuklarını dahi unutuyor o kadar kendilerini kaptırabiliyorlar. Bir araştırmaya göre alışveriş bağımlılığı kadınlarda yaklaşık yüzde altı ila on oranında, erkeklerde ise yüzde beş. Erkekler daha çok elektronik, fotoğraf makinası, cep telefonu, tablet gibi elektronik şeylere daha fazla ilgililer. Kadınlar ise çok ayırt etmiyorlar; ama daha çok kendileriyle ilgili giyim olabilir, ayakkabı olabilir, parfümeri olabilir bu anlamda çok ciddi alışveriş yapıyorlar” şeklinde konuştu.

DEPRESYON ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞINI TETİKLİYOR

Alışveriş bağımlılığının depresyonla birlikte çok sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Özellikle kadında da erkekte de dâhil kendini mutsuz hisseden, kendini değersiz hisseden insanların birazcık daha alışverişi fazlaca yaptığını görüyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylelikle üzüntülerini, yalnızlıklarını, kızgınlıklarını, olumsuz duygularını satın alarak engelledikleri düşünülüyor. Hatırlarsanız ne alırsanız bir milyoncu dükkânlar vardır. Bu dükkânlar aslında özellikle alışverişkolikliği olan insanların bir kez bile işine yaramadıkları halde gidip sigara içmeyen bir erkeğin kül tablası almasından tutun, bir toka almaya kadar; yani bu ihtiyacı gidermek ya da böyle özellikleri olan insanlar için açılmış yerlerdir. Bu durum çoğu zaman hatırı sayılır borçlara, aile ve evliliklerde kopmaya neden oluyor. Ne zaman fark ediliyor? Ancak borçlar olunca fazla para harcandığı görülünce. Çünkü çoğunlukla toplumda şöyle bir anlayış var: “Kadınlar para harcamayı sever”. Ama bu farklı. Farkı şu; mesela bakıyorsun bir bluzun üç ayrı rengini alıyor getiriyor eve ve hiç kullanmayabiliyor. Sadece almış olmak için alıyor. Ya da hiç gereksiz bir şey alıyor, gereksiz borca girebiliyor. Bu nedenle ciddi bir dürtü kontrol bozukluğu yaklaşık yüzde on civarında çoğunlukla kadınlarda olan bir hastalık.”

NE ALMAK İSTEDİĞİNİZE ÖNCEDEN KARAR VERİN!

Bu hastalığın tedavisinin çok zor olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Terapiden daha çok yarar görüyorlar. Özellikle bu özgüven eksikliğini bastırmak amaçlı yapılıyorsa buna yönelik terapiler bireysel ya da grup terapilerine girebiliyorlar” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer ruhsal hastalıkları varsa onun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bu alışverişteki suni indirimlerden oraya çıkan gerektiğinden fazla eşya almayı önlemenin yolu şu aslında: Black Friday’in ne zaman olacağı belli. Bunun on beş gün öncesinden insanların gidip ne almak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Mesela gidin bir yere pantolon beğeniyorsanız resmini çekin fiyatını alın bekleyin on beş gün sonra tekrar gidin aynı yerde aynı malın fiyatına bakın. Ancak o zaman kontrol edebilirsiniz. Burada bir de hedefe yönelik alışveriş var yani ne almak istiyorsanız alın yoksa bir şeyler ucuzladı diye yüzde yetmiş indirim var diye bir şeyi almayın.”

Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...
Radyoterapi nedir? Radyoterapi sırasında neler hissedilir? Radyoterapi nedir? Radyoterapi sırasında neler hissedilir?
'Dünyanın ilk genetik tasarımlı bebekleri Çin'de doğdu''Dünyanın ilk genetik tasarımlı bebekleri Çin'de doğdu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alışveriş bağımlılığı alışveriş bağımlılık

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Her derde deva besin: Kereviz

Her derde deva besin: Kereviz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk havalarda neden ağrılar artar?

Soğuk havalarda neden ağrılar artar?

Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliği nedir? Belirtileri nasıl olur? Demir eksikliği en sık kimlerde görülür?

Demir eksikliği nedir? Belirtileri nasıl olur? Demir eksikliği en sık kimlerde görülür?

Radyoterapi nedir? Radyoterapi sırasında neler hissedilir?

Radyoterapi nedir? Radyoterapi sırasında neler hissedilir?

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Bu yöntem diyet yapmadan kilo verdiriyor!

Bu yöntem diyet yapmadan kilo verdiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.