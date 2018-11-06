Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

11.11 için Gerekli Tüm Hazırlıklar Tamam
E-ticaret siteleri, 11 Kasım’daki indirimleri için uzun zamandır hazırlıklarını yapıyor. İnternet sitelerine pek çok farklı oyun yerleştiren firmalar, bu oyunlar ile birlikte indirim kuponları dağıtıyor. İndirimler ile birlikte en uygun fiyatlı ürünler bile ücretsiz kargo ile alınabiliyor. Ancak, verilen indirim kuponlarının çok büyük kısmı sadece -11 Kasım- tarihinde geçerli olacak şekilde veriliyor. 11 Kasım günü saat 00:00’da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50’den fazla indirim uygular. 11 Kasım’da yapılan bu indirimler 24 saat boyunca devam eder. Bazı sitelerde ise birkaç gün boyunca süren bu indirimler için çoğu alışveriş sitesi şimdiden çalışmalarını başlattı. Kuponlar, hediyeler, büyük indirimler, 11 Kasım’da müşterileri bekliyor olacak. 11.11 indirimleri için özel yapılan indirimler ile satılan ürünler ise büyük ilgi görüyor. Geçtiğimız yıl ise 11 Kasım indirimlerinde dünya üzerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlik alışveriş yapıldığı biliniyor. Çok büyük yoğunlukların yaşanması beklenen 11 Kasım tarihinde kullanıcıların indirim gerçekleştiren internet sitelerine yığılması bekleniyor. 11 Kasım tarihinden kısa süre sonra başlayacak olan Black Friday indirimleri ise bir diğer büyük indirim dönemi. Sadece belirli sitelerin değil, bütün dünyanın yaptığı Black Friday indirimlerinde çok büyük indirimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.
Black Friday teriminden sonra ortaya çıkan 11 Kasım’ın anlamı nedir? Nasıl alışveriş festivaline dönüşmüştür? Neden bu tarihte herkes çılgınlar gibi alışveriş yapmaktadır? Hangi ülkeler 11 Kasım alışveriş festivalini kutlamaktadır? 11 Kasım alışveriş festivalinde neler alınmalıdır? Hepsinin cevabını veriyoruz.
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11 Kasım nasıl ortaya çıktı ?
Her şey 1990’lı yıllarda sevgilisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne “Yalnızlar Günü” adı verilmiş ve her 11 Kasım’da sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11 Kasım tarihinde dört tane “1” olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.
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11 Kasım alışveriş festivaline nasıl dönüştü ?
1999 yılında Alibaba.com’u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin’in Hangzhou şehrinde ingilizce öğretmeniydi. 11 Kasım’ın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 Kasım’daki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına getirmiştir. 11 Kasım’da yapılan online alışveriş festivaline katılımın çok büyük olduğu fark edilince dünyada yayılmaya başlamış ve e-ticaret siteleri 11 Kasım’da büyük indirimler yaparak bugünü geleneksel alışveriş gününe çevirmiştir. 11 Kasım alışveriş festivali sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye de dahil yüzlerce ülkede kutlanmaktadır.
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Kadın ve Erkek giyimde indirimli alışverişin favorilerinden morhipo gerçekleştirdiği 11 Kasım indirimlerine başladı bile.
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Hediye almak için artık doğum günlerinizi veya özel günleri beklemeye gerek yok. 11 Kasım’da yapılan büyük indirimlerden faydalanarak siz de kendinize küçük sürprizler yapabilirsiniz. Yalnızlar Günü olarak anılan 11 Kasım alışveriş festivalinde özellikle giyim , ayakkabı , kozmetik, saat ve ev eşyaları kategorisinde sizleri heyecanlandıracak indirimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Koton'un indirime giren geniş ürün yelpazesini kaçırmayın.
Son reklam kampanyaları ile gençlerin gözdesi haline gelen Koton 11 Kasım için binlerce üründe indirim sunuyor.
İpekyol'un indirime giren geniş ürün yelpazesini kaçırmayın.
Kendine has çizgisi ile kadınların gözdesi olan İpekyol, 11 Kasım'a birbirinden şık ürünlerde sunduğu indirimlerle damgasını vuracak.
Birbirinden çeşitli ürünü bir arada bulabileceğiniz Banggood’un çılgın indirimlerini kaçırmayın.
n11 için 11.11 demek büyük indirimler, araba satışı ve kupon toplamak demek.
Her yıl 11 Kasım tarihinde satış rekorları kıran n11.com, bu yıl da sadece 11 Kasım için binlerce üründe indirimli fiyatlar sunacak.
Gearbest'in 11.11 özel indirimlerini kaçırmayın.
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