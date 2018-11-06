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Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

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ALIŞVERİŞ HABERLERİ  | 08.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

11.11 büyük indirimler ile başlıyor. Çoğu internet sitesini kasıp kavuracak büyük indirim furyasını kaçırmayın. Yerli ve yabancı sitelerin büyük çoğunluğu 11 Kasım’da kaçırılmayacak indirimler yapacak.

Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

11.11 için Gerekli Tüm Hazırlıklar Tamam

E-ticaret siteleri, 11 Kasım’daki indirimleri için uzun zamandır hazırlıklarını yapıyor. İnternet sitelerine pek çok farklı oyun yerleştiren firmalar, bu oyunlar ile birlikte indirim kuponları dağıtıyor. İndirimler ile birlikte en uygun fiyatlı ürünler bile ücretsiz kargo ile alınabiliyor. Ancak, verilen indirim kuponlarının çok büyük kısmı sadece -11 Kasım- tarihinde geçerli olacak şekilde veriliyor. 11 Kasım günü saat 00:00’da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50’den fazla indirim uygular. 11 Kasım’da yapılan bu indirimler 24 saat boyunca devam eder. Bazı sitelerde ise birkaç gün boyunca süren bu indirimler için çoğu alışveriş sitesi şimdiden çalışmalarını başlattı. Kuponlar, hediyeler, büyük indirimler, 11 Kasım’da müşterileri bekliyor olacak. 11.11 indirimleri için özel yapılan indirimler ile satılan ürünler ise büyük ilgi görüyor. Geçtiğimız yıl ise 11 Kasım indirimlerinde dünya üzerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlik alışveriş yapıldığı biliniyor. Çok büyük yoğunlukların yaşanması beklenen 11 Kasım tarihinde kullanıcıların indirim gerçekleştiren internet sitelerine yığılması bekleniyor. 11 Kasım tarihinden kısa süre sonra başlayacak olan Black Friday indirimleri ise bir diğer büyük indirim dönemi. Sadece belirli sitelerin değil, bütün dünyanın yaptığı Black Friday indirimlerinde çok büyük indirimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Black Friday teriminden sonra ortaya çıkan 11 Kasım’ın anlamı nedir? Nasıl alışveriş festivaline dönüşmüştür? Neden bu tarihte herkes çılgınlar gibi alışveriş yapmaktadır? Hangi ülkeler 11 Kasım alışveriş festivalini kutlamaktadır? 11 Kasım alışveriş festivalinde neler alınmalıdır? Hepsinin cevabını veriyoruz.

9-10-11 Kasım tarihlerinde Yüzlerce markada, yüz binlerce üründe %90’a varan indirimler Trendyol’da.

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11 Kasım nasıl ortaya çıktı ?

Her şey 1990’lı yıllarda sevgilisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne “Yalnızlar Günü” adı verilmiş ve her 11 Kasım’da sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11 Kasım tarihinde dört tane “1” olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.

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11 Kasım alışveriş festivaline nasıl dönüştü ?

1999 yılında Alibaba.com’u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin’in Hangzhou şehrinde ingilizce öğretmeniydi. 11 Kasım’ın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 Kasım’daki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına getirmiştir. 11 Kasım’da yapılan online alışveriş festivaline katılımın çok büyük olduğu fark edilince dünyada yayılmaya başlamış ve e-ticaret siteleri 11 Kasım’da büyük indirimler yaparak bugünü geleneksel alışveriş gününe çevirmiştir. 11 Kasım alışveriş festivali sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye de dahil yüzlerce ülkede kutlanmaktadır.

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Boyner'in Çılgın Kelebek günleri bu yıl çok iddalı!

Boyner Çılgın Kelebek günlerinde 8-9-10-11 Kasım tarihleri boyunca binlerce üründe %50 indirimli fiyatlar sunuyor.

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Morhipo’nun indirime giren geniş ürün yelpazesini kaçırmayın.

Kadın ve Erkek giyimde indirimli alışverişin favorilerinden morhipo gerçekleştirdiği 11 Kasım indirimlerine başladı bile.

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Twist'in indirime giren geniş ürün yelpazesini kaçırmayın.

Genç ve dinamik çizgisi ile kadınların favorisi haline gelen Twist 11 Kasım indirimleri ile avantajlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

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Sevdiğiniz kişiye ya da yalnızca kendinize küçük sürprizler yapın

Hediye almak için artık doğum günlerinizi veya özel günleri beklemeye gerek yok. 11 Kasım’da yapılan büyük indirimlerden faydalanarak siz de kendinize küçük sürprizler yapabilirsiniz. Yalnızlar Günü olarak anılan 11 Kasım alışveriş festivalinde özellikle giyim , ayakkabı , kozmetik, saat ve ev eşyaları kategorisinde sizleri heyecanlandıracak indirimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Koton'un indirime giren geniş ürün yelpazesini kaçırmayın.

Son reklam kampanyaları ile gençlerin gözdesi haline gelen Koton 11 Kasım için binlerce üründe indirim sunuyor.

11.11 FIRSATINI KOTON'DA YAKALAYIN !

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İpekyol'un indirime giren geniş ürün yelpazesini kaçırmayın.

Kendine has çizgisi ile kadınların gözdesi olan İpekyol, 11 Kasım'a birbirinden şık ürünlerde sunduğu indirimlerle damgasını vuracak.

11.11 FIRSATINI İPEKYOL'DA YAKALAYIN !

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Birbirinden çeşitli ürünü bir arada bulabileceğiniz Banggood’un çılgın indirimlerini kaçırmayın.

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n11 için 11.11 demek büyük indirimler, araba satışı ve kupon toplamak demek.

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Her yıl 11 Kasım tarihinde satış rekorları kıran n11.com, bu yıl da sadece 11 Kasım için binlerce üründe indirimli fiyatlar sunacak.

Gearbest'in 11.11 özel indirimlerini kaçırmayın.

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