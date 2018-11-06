Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

E-ticaret siteleri, 11 Kasım’daki indirimleri için uzun zamandır hazırlıklarını yapıyor. İnternet sitelerine pek çok farklı oyun yerleştiren firmalar, bu oyunlar ile birlikte indirim kuponları dağıtıyor. İndirimler ile birlikte en uygun fiyatlı ürünler bile ücretsiz kargo ile alınabiliyor. Ancak, verilen indirim kuponlarının çok büyük kısmı sadece -11 Kasım- tarihinde geçerli olacak şekilde veriliyor. 11 Kasım günü saat 00:00’da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50’den fazla indirim uygular. 11 Kasım’da yapılan bu indirimler 24 saat boyunca devam eder. Bazı sitelerde ise birkaç gün boyunca süren bu indirimler için çoğu alışveriş sitesi şimdiden çalışmalarını başlattı. Kuponlar, hediyeler, büyük indirimler, 11 Kasım’da müşterileri bekliyor olacak. 11.11 indirimleri için özel yapılan indirimler ile satılan ürünler ise büyük ilgi görüyor. Geçtiğimız yıl ise 11 Kasım indirimlerinde dünya üzerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlik alışveriş yapıldığı biliniyor. Çok büyük yoğunlukların yaşanması beklenen 11 Kasım tarihinde kullanıcıların indirim gerçekleştiren internet sitelerine yığılması bekleniyor. 11 Kasım tarihinden kısa süre sonra başlayacak olan Black Friday indirimleri ise bir diğer büyük indirim dönemi. Sadece belirli sitelerin değil, bütün dünyanın yaptığı Black Friday indirimlerinde çok büyük indirimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Black Friday teriminden sonra ortaya çıkan 11 Kasım’ın anlamı nedir? Nasıl alışveriş festivaline dönüşmüştür? Neden bu tarihte herkes çılgınlar gibi alışveriş yapmaktadır? Hangi ülkeler 11 Kasım alışveriş festivalini kutlamaktadır? 11 Kasım alışveriş festivalinde neler alınmalıdır? Hepsinin cevabını veriyoruz.

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11 Kasım nasıl ortaya çıktı ?

Her şey 1990’lı yıllarda sevgilisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne “Yalnızlar Günü” adı verilmiş ve her 11 Kasım’da sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11 Kasım tarihinde dört tane “1” olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.