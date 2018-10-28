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Alışveriş mağazasının 9'uncu katından düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

ADANA’da 9 katlı mağazanın en üst katından düşen Selver Deviren (42), hayatını kaybetti.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da 9 katlı mağazanın en üst katından düşen Selver Deviren (42), hayatını kaybetti. Deviren’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı bir alışveriş mağazasına gelen Selver Deviren, en üst kattaki kafeye oturdu, bir süre sonra da balkona çıktı. Deviren'in balkona çıkışından kısa süre sonra dışarıdan bir ses geldi. Kafe çalışanları balkona çıktıklarında Selver Deviren’i beton zeminde hareketsiz yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selver Deviren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Selver Deviren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Deviren'in kaza sonucu düşerek mi öldüğü, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Alışveriş mağazasının 9'uncu katından düşen kadın öldüAlışveriş mağazasının 9'uncu katından düşen kadın öldü
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