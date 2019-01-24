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Alışveriş merkezi önünde silahlı saldırı: 1 kadın ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 05:00 sıralarında Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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