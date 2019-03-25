HABER

Alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışırken yakalandı

Ankara'da bir alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışan zanlı ile eserlerin sahibi olduğu belirlenen kişi yakalandı.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Keçiören'deki bir alışveriş merkezinin çatı katında tarihi eser satmak için pazarlık yapan bir kişi olduğu bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Alışveriş merkezinin bodrum katında yakalanan zanlı M.G'nin yapılan üst aramasında Roma döneminde yaşamış bir kadına ait olduğu tahmin edilen 26 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelinin beyanı doğrultusunda tarihi eserlerin B.A. isimli şahsa ait olduğu ve bu kişinin Keçiören Köprüsü altında beklediği öğrenildi.

Bunun üzerine belirtilen adrese giden ekipler, B.A'yı da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Sınıra ZPT sevkiyatıSınıra ZPT sevkiyatı
Lions Kulüpleri Dünya Başkanı'ndan İzmir'e ziyaretLions Kulüpleri Dünya Başkanı'ndan İzmir'e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alışveriş merkezi Kaçakçılık Roma dönemi tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.