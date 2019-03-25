Alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışırken yakalandı

Ankara'da bir alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışan zanlı ile eserlerin sahibi olduğu belirlenen kişi yakalandı.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Keçiören'deki bir alışveriş merkezinin çatı katında tarihi eser satmak için pazarlık yapan bir kişi olduğu bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Alışveriş merkezinin bodrum katında yakalanan zanlı M.G'nin yapılan üst aramasında Roma döneminde yaşamış bir kadına ait olduğu tahmin edilen 26 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelinin beyanı doğrultusunda tarihi eserlerin B.A. isimli şahsa ait olduğu ve bu kişinin Keçiören Köprüsü altında beklediği öğrenildi.

Bunun üzerine belirtilen adrese giden ekipler, B.A'yı da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

